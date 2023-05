Bennati: "Ambiente e lavoro priorità da sviluppare insieme"

"Ho ascoltato con interesse gli interventi dei sindacati e su moltissimi punti siamo in perfetta sintonia. In primis sul fatto che la nostra Costituzione è un faro da seguire ma troppo spesso non viene applicata. Siamo convinti che ambiente e lavoro siano due priorità da tutelare e sviluppare insieme, che non possono e non devono essere visti come elementi conflittuali. Mi è molto dispiaciuto sentire che i sindacati hanno trovato spesso le porte dei rappresentanti delle istituzioni chiuse: su questo mi sento di poter garantire massima disponibilità all’ascolto e al confronto". Lo ha detto Daniela Bennati a margine della manifestazione provinciale organizzata dai sindacati per celebrare il 1 Maggio. Insieme a diversi attivisti del Movimento 5 Stelle e agli alleati del Polo Progressista e di Sinistra la candidata sindaca si è unita al corteo di che ha attraversato le strade del centro fino alla piazza del teatro, dove era presente un gazebo della coalizione.

Bennati, proprio in concomitanza con la festa dei lavoratori, ha voluto raccontare l’esperienza del laboratorio di Guglielmo Ricci, candidato consigliere nella lista del M5S, cui ha fatto visita nei giorni scorsi con le candidate consigliere Elda Baldi ed Elisa Giovannelli: "E’ un brillante esempio di economia circolare, uno dei cardini su cui noi del M5S vogliamo avviare il rilancio della nostra città. Grazie alle competenze acquisite in anni di studio e di lavoro, in questo laboratorio c’è uno staff di persone che dà letteralmente nuova vita a migliaia di elettrodomestici normalmente destinati a diventare rifiuti. Un’attività che unisce competenza, creatività e sostenibilità e che per noi può e deve essere una fonte di ispirazione".

Intanto stasera, alle 21, al Bar Bollicine di piazza Garibaldi, si terrà un incontro pubblico con la candidata sindaca Daniela Bennati a cui parteciperanno la deputata Chiara Appendino e il deputato e vice presidente del Movimento Riccardo Ricciardi.