Benedetti: "Troppo silenzio a Massa Carrara sullo sviluppo del porto"

Sullo sviluppo del porto di Marina di Carrara tutto, o quasi, tace a Massa soprattutto da parte della politica: una situazione che il presidente di Massa Città Nuova, Stefano Benedetti (nella foto), trova "davvero assurda e incomprensibile. Perfino il sindaco Persiani. E questo su silenzio di fronte al grave problema dell’erosione che in questi ultimi tempi è aumentata a dismisura, preoccupa e non poco, perché significa che il nostro comune può fare da sponda a quello di Carrara e favorire in questo modo l’ultima parte di un progetto distruttivo per le nostre coste. Ma anche i partiti massesi, le associazioni, le categorie, esclusi i Paladini della Versilia, tacciono quasi a dimostrare di essere succubi dell’economia carrarese a tal punto da favorire anch’esse un percorso e un progetto per noi solo dannoso. Gli interventi che si sono susseguiti negli ultimi tempi , vanno tutti nella direzione opposta a quella che dovrebbe essere la nostra difesa del territorio, arrivando persino a dichiarare che la nuova struttura portuale rappresenterà la difesa delle nostre coste". Secondo Benedetti, inoltre, non è vero che non ci saranno ampliamenti ma ‘armonizzazione con la città’: "Sarà costruito un nuovo pennello al piazzale Città di Massa in sponda destra del Carrione e, io aggiungo, modificando negativamente il flusso delle correnti e soprattutto diminuendo l’apporto di sabbia". Le sabbie dragate dal porto, poi, non risolveranno alcun problema secondo Benedetti: "Non si tratta di interventi antierosione che risolvano il problema ma di ripascimenti di sabbia continui nel tempo e ciò significa cantieri aperti tutto l’anno e soprattutto questa è la dimostrazione concreta che il porto è causa dell’erosione e quello nuovo la aumenterà mortalmente fino a trascinare l’intero settore balneare e turistico sul lastrico" conclude Benedetti.