"Bene i corsi Its di meccatronica Ma la Regione sia coordinatrice"

Ben vengano i corsi Its anche nella provincia di Massa Carrara ma serve un coordinamento più stretto fra Regione Toscana e mondo del lavoro, in particolare i sindacati. E’ per questo che le segreterie di Cisl Nord Toscana e Uil area nord Toscana chiedono subito un incontro "con il consigliere regionale Giacomo Bugliani, al fine di approfondire tutti i dossier afferenti il territorio e aperti con l’ente regionale". Un invito ad andare oltre le ‘belle parole’ per far sì che "la Regione Toscana sia davvero vicina al nostro territorio, confrontandosi con tutte le parti sociali presenti. A questo proposito il ruolo istituzionale del consigliere regionale deve essere valorizzato ed ottimizzato, anche in considerazione della gestione dei problemi e delle difficoltà, creando un collegamento con il territorio". Questo l’invito che prende le mosse dalle ultime novità che riguardano in particolare i corsi Its per la meccatronica, come ribaditi dall’assessora regionale Alessandra Nardini pochi giorni fa. "Avevamo dato il nostro convinto benestare alla ripartenza della cosiddetta ‘tripartita 2023’, presenziando agli incontri e offrendo il nostro contributo, peraltro unitario, ben consapevoli che sia per quanto riguarda il settore del marmo sia per la distrettualità della grande meccanica presente nella Zona Industriale, occorra trovare una formazione mirata utile a mettere insieme ciò che le imprese richiedono con l’offerta di lavoro". Mancano profili professionali specifici, rimarcano i sindacati, meccanici, elettricisti, idraulici e le figure evolute che rimandano a questi settori "in relazione con informatica, robotica e macchinari di nuova concezione. Le grandi aziende non mancano, B&H in primis, ma vanno essere incentivate a rimanere ma anche a investire".