Bendinelli costretto alla resa "Ma non mollo, ci riproverò"

Paolo Bendinelli è stato costretto alla resa. Ma ci riproverà. Parliamo del tentativo dell’ex corridore, classe 1972, di intraprendere la lunga distanza della challenge ’Everesting 8848’. Una prova in salita, a piedi o in bici, con la quale bisogna raggiungere il dislivello di 8848 metri che rappresenta l’altezza del monte Everest. Ma le temperature proibitive lo hanno costretto a fermarsi dopo 10 scalate di Bergiola. "Sono partito alle 22.30 – dice Bendinelli –. L’ho fatta 10 volte dopodiché ho avuto nausea, freddo e mal di testa. Ho anche rimesso. Ho aspettato un po’ ma non passava e allora ho dovuto dire basta, troppo freddo". Al suo fianco c’erano il padre, la moglie e l’amico Claudio Basteri. "Sono amareggiato – continua l’ex corridore –. Pensavo di farcela, l’avevo fatta 20 volte sei giorni fa e senza problemi". L’amarezza c’è ma non si arrende. "Ci riprovo di sicuro – dice infatti – ma non partirò più la sera. La farò di prima mattina. Me la sono vista brutta e devo riprendermi bene. Ma non farò più lo sbaglio di partire la sera o la notte, partirò di primo mattino. Le prove del resto le avevo fatte a quell’ora. Non credevo che le temperature scendessero così la notte. Aspetterò temperature più calde". Insomma, non è andata bene ma siamo certi che le motivazioni di beneficenza che lo hanno spinto ad affrontare la challenge ’Everesting 8848’, per raccogliere fondi per l’associazione ’Un cuore un mondo’, sono intatte. E ci riproverà molto presto.

Vittoria Bertelloni