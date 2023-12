Ben 175 panettoni del Rotary in dono a nove associazioni

Nasce da un’idea spontanea di Paolo Cellai (nella foto), attuale presidente del Rotary Club Marina di Massa ‘Riviera Apuana del Centenario’, la raccolta fondi per distribuire i panettoni alle associazioni benefiche del territorio. Iniziativa accolta da tutti soci che hanno raccolto soldi sufficienti per distribuire 175 panettoni a 9 associazioni del territorio. "Gli operatori che hanno ricevuto i panettoni erano molto felici – spiega il presidente Cellai – c’è stato un responso commovente. Siamo contenti che le associazioni possano beneficiare di opere come questa. C’è anche soddisfazione nel vedere che tutti i soci abbiano aderito perché in questo modo siamo riusciti a raccogliere i fondi necessari per raggiungere il maggior numero di associazioni".