Bella ciao, compagno Nando: "Il suo esempio non morirà"

‘Bella ciao’ ce l’aveva nel sangue Nando Sanguinetti, era la colonna sonora della sua vita. E l’inizio di quella canzone, "una mattina mi son svegliato", che in vita aveva cantato centinaia di volte, è stata una delle ultime frasi pronunciate prima di andarsene per sempre. Ferdinando Sanguinetti, per tutti Nando dell’antifascismo e delle lotte per l’uguaglianza aveva fatto la sua ragione di vita. Lui che a soli 9 anni il 7 luglio del 1944, mano nella mano con la mamma Gina Gasparotti, ha vissuto in prima persona il coraggio delle donne carraresi nel ribellarsi al comando nazi fascista. Un coraggio che ha plasmato tutta la sua vita, fin da bambino, quando ancora studente delle elementari preferiva la punizione di saltare il pranzo scolastico anziché fare il saluto fascista. Con Sanguinetti se ne va quell’uomo che con coerenza ha raccontato ad intere generazioni che la libertà e il rispetto della vita vanno difesi.

E lo faceva anche attraverso quel suo caratteristico abbigliamento: basco e felpa rossa, colore antifascista per eccellenza. Per ricordarlo il Comune ha organizzato un corteo che partirà lunedì alle 10 dalle onoranze funebri ‘Le Carraresi’ di via del Cavatore. Il corteo, accompagnato dalla banda cittadina, proseguirà per via Cavour fino a palazzo civico, dove sarà allestita la camera ardente. "Con lui se ne va un protagonista della vita cittadina, un uomo che si è sempre battuto per difendere quegli ideali antifascisti su cui si basa la nostra Costituzione e sono legati alla storia del nostro territorio – ha detto la sindaca Serena Arrighi –. Testimone ancora bambino degli orrori della guerra ha sempre lottato con i gesti e con l’esempio perché simili tragedie non si ripetessero più, e perché quegli ideali di pace e fraternità, alla base della Resistenza, non venissero mai dimenticati. Voglio esprimere il cordoglio mio personale e di tutta la città". "A me mancherà tantissimo, mancheranno le sue telefonate e gli incontri in ufficio per parlare delle iniziative, del tesseramento dell’Anpi o dell’attualità – scrive Nicola Del Vecchio segretario della Cgil –. Presente ad ogni iniziativa, sempre in prima linea con passione, ha condiviso battaglie importanti a difesa della Costituzione. In questi giorni le bandiere della Camera del lavoro saranno a lutto". "Lo ricordo con il suo banchetto nei mercati – commenta il coordinatore di Rifondazione Piero Marchini –. Sempre presente, anche se stava poco bene, lui era lì a portare la voce dell’Anpi in difesa della Costituzione. Un compagno di partito iscritto al circolo di Rifondazione ’Alfio Maggiani’. Riposa in pace compagno Nando, il tuo esempio sia per tutti".