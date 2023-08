Beghe infinite e inciviltà Raccolta ko nei condomini

Sacchetti dell’immondizia appesi a una cancellata su via Pucciarelli, sotto il sole cocente che aumenta i miasmi. Uno spettacolo degradante causato da una bega condominiale che riguarda alcuni palazzi della zona ma compromette il decoro dell’intera area. I condomini che appendono i sacchetti alla cancellata non hanno l’accesso sua via XXIV maggio, la zona dove Nausicaa potrebbe agevolmente ritirare i sacchetti della differenziata, non rispettando il calendario settimanale del conferimento e utilizzando sacchetti per gettare rifiuti non differenziati. Il condomino ha un unico accesso su via Pucciarelli perché quello su via XXIV non viene concesso dai residenti ma i bidoncini della differenziata posizionati dentro l’area condominiale per la presenza di una scala rende il ritiro un’impresa impossibile per gli addetti. Secondo una prima ricostruzione l’azienda per agevolare il ritiro della differenziata aveva proposto al condominio di realizzare un ballatoio in prossimità della strada dove posizionare i bidoni dell’immondizia, così da rendere agevole il conferimento dei rifiuti ma non è mai stato realizzato e il risultato è un conferimento incivile in un’arteria di grande passaggio. Un’altra soluzione sarebbe quella di posizionare un contenitore sulla strada dove conferire ogni giorno la differenziata ma il rischio è che non venga poi utilizzato.

Un problema analogo si verifica anche nei palazzi di fronte, dove il ‘parcheggio selvaggi’ impedisce agli operatori di Nausicaa di raggiungere i mastelli con i mezzi aziendali. E poi c’è la questione del cancello che qualcuno non vuole aprire quando arrivano gli operai di Nausicaa, e sempre in zona anche un accesso negato ai vicini per una questione di compartecipazione alle spese di asfaltatura, che qualcuno non ha voluto sostenere.

Alessandra Poggi