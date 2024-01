Befana in moto Un pieno di emozioni e allegria

Il momento più emozionante è stato quando a Casa Ascoli uno degli ospiti, sulla sedia a rotelle, ha preso la parola: "Grazie di essere qua – ha detto – con le vostre moto, nonostante la pioggia. Grazie per averci portato un po’ di sole e un po’ di allegria. Vi sembra poco? No, per noi avete fatto veramente tanto". E’ stato il regalo più bello per i tanti volontari che hanno partecipato alla ’Befana in moto’, l’iniziativa promossa da Moto Club Massa e Fondazione Sos Telefono Azzurro Ets che ha fatto ancora una volta centro nonostante il maltempo. Il senso della giornata è stato ben espresso da don Samuele mentre impartiva dal sagrato del Duomo la benedizione ai motociclisti. "Voi portate un po’ di gioia a degli amici che a volte hanno necessità di maggiore energia per assaporare la luminosità di un nuovo giorno". I motociclisti del Moto Club Massa e i Marmotardisti Crew di Carrara hanno accompagnato la Befana del Telefono Azzurro, impersonata da Maria Giovanna Guerra, alle case di riposo Casa Ascoli, Villa Sempreverde e Rsa Pelù. Presente anche il maggiolino di Paola Andreazzoli. Un ringraziamento al Comune, alle forze dell’ordine, ai Vigili del fuoco, alla Misericordia San Francesco, alla Croce Azzurra di Montignoso, all’Associazione Carabinieri e all’Associazione Paracadutisti che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa.