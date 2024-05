Bedizzano, pulizia fai da te. Task force dei paesani

Il paese di Bedizzano sta rinascendo grazie alla Pro loco e a numerosi residenti che vogliono valorizzare il luogo dove vivono. E così questa domenica hanno fatto una pulizia straordinaria grazie allo sforzo dei paesani guidati dalla Pro loco e dal suo presidente Umberto Moisè. Circa 25 persone che con guanti, ramazza e paletta hanno pulito tutte le strade e le piazze, ma anche ripulito l’entrata del paese dalle erbacce. Il risultato è stato eccezionale con le vie e i vicoli, ma anche le strade di accesso al paese che sono tornate a splendere. Una pulizia straordinaria nata su iniziativa della Pro loco di Bedizzano che si è avvalsa dell’assistenza tecnica di Nausicaa, che già la scorsa settimana aveva mandato in paese la spazzatrice. Non solo Nausicaa ha rimesso due tavoli con panche nel parco del Vignale, segno caratteristico del luogo verde, dopo che qualcuno le aveva rotte. Al termine di una mattinata di fatica i bedizzanesi si sono poi dati appuntamento tra il verde del Vignale per un grande pranzo collettivo offerto dalla Pro loco di Bedizzano. Grigliata di carne mista cotta sulla griglia fissa del parco, taglierini nei fagioli fatti da una paesana e per concludere in bellezza la classica torta di riso.

"Anche lo scorso anno abbiamo fatto una pulizia straordinaria del paese – spiega il presidente Umberto Moisè –, un gesto per valorizzare i luoghi in cui viviamo ma anche un momento per fare gruppo e condividere lo spirito di appartenenza. Iniziative come questa servono per far capire che la Pro loco oltre alle feste e alle sagre cerca di rendere il paese più bello valorizzandolo. È stata una domenica diversa – prosegue Moisè –, in cui abbiamo coniugato il carattere sociale con quello ludico e ricreativo. Nel parco del Vignale abbiamo usato la griglia fissa del parco che è stata risistemata da un residente – conclude –, ma la possono usare anche tutti quelli che non sono di Bedizzano. È una disponibilità che diamo a chi volesse venire in paese a fare una grigliata sapendo che ci sono anche tavoli e panche". Insomma con la nascita della Pro loco Bedizzano sta vivendo una rinascita a livello sociale, grazie alle numerose iniziative organizzate nell’oratorio dedicato a don Guido in occasione delle feste come Carnevale o Natale, ma anche con iniziative benefiche e di raccolta fondi per le associazioni.

Alessandra Poggi