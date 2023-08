"Bedizzano (Carrara): viabilità e decoro le priorità della giunta"

Tante persone hanno partecipato mercoledì sera a Bedizzano alla 12esima tappa di ‘Fuori dal Comune’, l’iniziativa di ascolto e confronto dell’amministrazione con la cittadinanza. Nella sala dell’oratorio don Guido la sindaca Serena Arrighi assieme agli assessori Roberta Crudeli, Gea Dazzi, Elena Guadagni, Moreno Lorenzini e Carlo Orlandi e al presidente di Nausicaa Antonio Valenti hanno illustrato idee e progetti per il paese e ascoltato osservazioni, suggerimenti e lamentale da parte degli abitanti del paese. Tante le segnalazioni che sono state raccolte dall’amministrazione e che hanno riguardato numerosi temi diversi tra questi ad accendere di più gli animi è stato probabilmente il recupero della palestra ormai abbandonata da anni. "Sul fronte degli interventi a Bedizzano –dice Arrighi – sono previsti importanti lavori finanziati con i fondi dell’articolo 21 e inseriti in quello che è il progetto più ampio chiamato itinerario Michelangelo e che prevede una serie di cantieri in tutti i paesi a monte. Nello specifico questi lavori mettono assieme diverse opere, ma l’intervento sicuramente più atteso riguarderà il recupero del parco del Vignale e della palestra. Quest’ultima dovrà tornare a essere un centro nevralgico della vita del paese e per questo sarà una nostra priorità assicurarsi che questi lavori vengano fatti il prima possibile. Per la loro natura, tuttavia, gli investimenti previsti dall’articolo 21 hanno da rispettare tempi e scadenze ben precise. In attesa che questi possano partire, dunque, cercheremo di intervenire per risolvere quelli che sono i problemi più urgenti che ci sono stati segnalati dai cittadini e che riguardano viabilità, pulizia e decoro".