Bedini, indagini finite. Ma la difesa annuncia già battaglia

La Procura della Repubblica è pronta a sostenere le accuse verso il presunto serial killer. Alla difesa di Daniele Bedini è infatti giunto l’avviso di fine indagini e adesso il duello si sposterà, inevitabilmente, sul piano più giuridico. Per capirci. L’avvocato Rinaldo Reboa (nella foto) proverà, ancora una volta, ad avvicinare Bedini a Massa. Attualmente è detenuto nel carcere di Novara, ma per il legale può essere trasferito in una casa circondariale più vicina, senza pregiudicare in alcun modo la sicurezza. Un gesto umano per avvicinare il detenuto alla famiglia ed evitare così ai congiunti una trasferta piuttosto lunga. Misure umanitarie a parte, la difesa a quanto sembrerebbe (il condizionale è d’obbligo) voler eliminare le aggravanti che “pesano“ sui reati di cui Bedini è accusato. Un passo indispensabile se l’avvocato difensore intende approdare, ad esempio, al rito abbreviato. In caso di aggravanti, infatti, niente rito abbreviato e niente sconto di pena. Si vedrà.

A. Lup.