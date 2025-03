’Be my Voice-La Via Crucis di Claudia Salvadori’ al Museo Diocesano

Una Via Crucis sorprendente che legge la cronaca del mondo attraverso le lenti della spiritualità. Massa ospita una delle mostre più importanti a livello nazionale, con recentemente è stata esposta per oltre due mesi al Museo Il Correggio e la cui ricerca è stata valutata dalle istituzioni un esempio per le giovani generazioni e per la divulgazione di un messaggio di speranza. Stiamo parlando del maestro Claudia Salvadori che è stata scelta per esporre al Museo Diocesano di Massa nell’ambito del progetto culturale diocesano che accompagna l’anno del Giubileo 2025 ’Pellegrini di Speranza’. La mostra personale è ’Be my Voice-La Via Crucis di Claudia Salvadori’ ed è visitabile fino al 25 marzo. Il corpus di opere prevede quattordici stazioni che costituiscono un percorso di profonda meditazione fra la struttura narrativa della Via Crucis e i contenuti che favoriscono la consapevolezza dei drammi del nostro tempo. Tutto questo "in un continuo dialogo su un asse temporale di quasi duemila anni, avendo come baricentro la spiritualità che diventa orizzonte della coscienza, dell’esistenza e del significato stesso della vita", spiega il curatore della mostra, e direttore artistico del ciclo di mostre dedicate al tema della speranza, Giammarco Puntelli. "Il coraggioso ciclo – spiega il professore – ci porta a prendere coscienza e a meditare sulle ferite del nostro tempo più volte ricordate da Papa Francesco. Con la sua capacità tecnica e con il dono della visione, caratteristica dei grandi maestri, Claudia Salvadori richiama l’idea della Via Crucis nella sequenza del dolore: la sua è una meditazione pura e senza ipocrisie".

È fissata, sempre al Museo Diocesano, per domenica 9 marzo, alle 16, una conferenza sulla mostra di Giammarco Puntelli e di don Emanuele Borserini, direttore del Museo e dell’ufficio diocesano Beni culturali ed Edilizia di culto, con la presenza di Claudia Salvadori. Seguirà una visita guidata alla mostra che il 13 settembre sarà visitabile, in un nuovo evento personale, nella chiesa di San Francesco Saverio, a Trento.