Battilana, Orlandi non ci sta "Per noi è un’area strategica"

Dopo le critiche di Leonardo Buselli, il coordinatore di Italia Viva Carrara, che ha accusato l’amministrazione di non sapere se l’area di Cna in degrado a Battilana sia pubblica o privata, sulla questione interviene l’assessore allo Sviluppo economico Carlo Orlandi, il quale prova a fare il punto della questione. "Stiamo parlando di una zona strategica per tutta la città, l’amministrazione è sempre presente e pronta a investire per il suo definitivo rilancio – spiega Orlandi –. Quella di Battilana è un’area importantissima perché qui tante attività artigianali possono avere a disposizione quegli spazi necessari alla loro crescita e al loro sviluppo".

"Siamo bene consapevoli – prosegue l’assessore nel suo intervento –, dunque, del perché la sistemazione di tutta la zona sia fondamentale per l’intero tessuto economico cittadino e come questo possa tradursi in posti di lavoro e opportunità di sviluppo. Per tutti questi motivi, dunque, siamo quotidianamente al lavoro per risolvere i tanti problemi che ci sono a Battilana e che non possono essere certi cancellati dall’oggi al domani. Quell’area artigianale è stata completamente dimenticata per anni, anche da parte di chi, dopo un rapido cambio di giacca, oggi si vorrebbe fare portatore degli interessi di quelle stesse realtà artigianali con cui noi abbiamo un dialogo giornaliero".

"Sappiamo bene – va avanti Orlandi –, tanto per fare un esempio, come la strada che attraversa Battilana sia in parte comunale, e per questo è previsto un importante stanziamento per sistemarla, ma sappiamo altrettanto bene come una parte sia ancora privata e per questo sia necessario che si risolva anzitutto questa partita".

"In ogni caso è nostra intenzione continuare il dialogo intrapreso con tutte le realtà artigianali coinvolte per arrivare ad una soluzione definitiva. Battilana, però, non è solo un’area artigianale, ma è anche un paese vivo e con una comunità molto coesa con la quale il confronto è costante". E l’assessore rilancia anticipando un evento che ci sarà nelle prossime settimane, proprio per dare voce anche a quella parte di quartiere della città. "Proprio per questo abbiamo già messo in calendario per il prossimo giugno una tappa della nostra iniziativa ‘Fuori dal Comune. A tu per tu con la sindaca’ – conclude l’assessore il suo intervento –, durante la quale potremo confrontarci pubblicamente su problemi e progetti per tutta Battilana".