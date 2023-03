Battaglia vinta: la scuola riapre E San Terenzo non perde l’anima

La sospensione dell’attività scolastica alla scuola materna statale di San Terenzo Monti, aperta già da fine anni ’60, per il 202223, aveva lasciato un grosso vulnus nella comunità locale. Del resto, seppur di poco, lo scorso anno non si era raggiunto il numero di bambini iscritti richiesto per l’apertura del plesso. Per far fronte a quella che sembrava una sconfitta sociale, vi è stato un notevole impegno da parte sia di amministratori, operatori della scuola e abitanti. Alla fine, il lavoro di tutte queste persone ha “prodotto i numeri“, ha fatto emergere e confluire i bambini presenti in zona che dal prossimo settembre – di fatto – permetteranno la riapertura della materna di San Terenzo.

Non molto tempo addietro, vi erano stati dubbi sul futuro di questa scuola. C’era stato chi aveva paventato una chiusura definitiva, in seguito rettificata, di questo plesso scolastico.Per fugare ogni dubbio, ogni illazione in merito, è stato il dottor Marco Battella, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Antonio Moratti di Fivizzano a prendere la decisione di informare ufficialmente in merito alla riapertura della Scuola di San Terenzo. "Sono stati raggiunti i numeri, i parametri necessari - ha precisato il dirigente scolastico - pertanto la materna di San Terenzo riaprirà a settembre. Siamo consapevoli degli importanti riflessi positivi che questo evento produrrà, comporterà presso la comunità locale: perdere la scuola materna per una borgata come quella di S. Terenzo era infatti come perdere l’anima...".

"La riapertura dell’asilo di San Terenzo è una bella notizia: un segnale di vita innanzitutto, oltre che essere un valido aiuto ai genitori di quella zona. Abbiamo lavorato a stretto contatto con il nostro Istituto Comprensivo e grazie - ha dichiarato il Sindaco Giannetti - all’impegno fattivo dell’assessore Francesca Nobili, che ha svolto un egregio lavoro, la scuola può riaprire".

"L’impegno paga sempre, appena informata che il codice per le iscrizioni era stato attivato - afferma l’assessore Nobili - per conto dell’amministrazione comunale ho iniziato a informare le famiglie che la materna di San Terenzo poteva essere riaperta. Del resto, i paesi in mancanza di bambini si spopolano e l’attenzione nostra deve essere sempre più mirata verso il territorio. Per il prossimo futuro, studieremo un progetto innovativo che possa ulteriormente qualificare la materna stessa. Sto pensando, per esemmpio, all’Asilo nel Bosco".

Roberto Oligeri