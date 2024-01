Battaglia quotidiana di genere. Richieste di aiuto in aumento al centro antiviolenza ‘Duna’

Un tavolo, cinque donne e la loro battaglia quotidiana tra stereotipi e pregiudizi per “(Ri)Belle Parole“, un momento d’incontro nella Sala della Resistenza di Palazzo Ducale per sensibilizzare sul tema della violenza di genere e fare un bilancio dei dieci anni di vita del centro antiviolenza Duna gestito dall’associazione Arpa. Riflessioni, pensieri e parole "in un primo atto per spezzare la catena di violenze", introduce la moderatrice Ilaria Tarabella, responsabile del centro. "Siamo immerse in una cultura che ci porta ad essere discriminate perché come diceva la scrittrice Michela Murgia: ‘di tutte le cose che le donne possono fare, parlare è la più sovversiva’". Chiedono un inversione di rotta, un cambio di registro "dato che ancora passiamo il nostro tempo a sentirci ospiti nel mondo" spiega poi la scrittrice e docente, Giulia Blasi, autrice del ‘Manuale per ragazze rivoluzionare’ pubblicato da Rizzoli. "Prendiamo l’esempio del festival della canzone di Sanremo dove c’è sempre un conduttore e una quantità di donne intorno – dice –. Un tempo erano vallette con la funzione di complementi d’arredo, oggi figure intercambiabili che depositano un monologo edificante per poi scomparire dietro le quinte. Donne risucchiate nel cono d’ombra dell’uomo con il compito di decorare, figliare e servire. Così è sempre stato, come con Alma Reville che in pochi conoscono: moglie del regista Alfred Hitchcock, ha scritto e diretto con lui varie pellicole, ma è sempre rimasta nel suo cono d’ombra. O Rosalind Franklin che ha scoperto la struttura del dna, ma solo i suoi colleghi sono passati alla storia ricevendo il Nobel. Noi educate fin da piccole ad essere carine, gentili e composte, abituate a essere pagate poco e costrette a reinventarci per poter dire la nostra".

Una riflessione condivisa di circa due ore sul concetto di genere. "Un termine binario che indica un processo culturale educativo di socializzazione che ogni società mette in atto per fare in modo che uomini e donne vengano addestrati a ruoli sociali – sottolinea la docente dell’università di Firenze, ricercatrice pedagogista e scrittrice, Irene Biemmi –. Pregiudizi e stereotipi fin dell’infanzia con lo scopo di regimentare le competenze che la società si aspetta dagli uni e dagli altri. La pedagogia di genere in un paese sessista come il nostro ha lo scopo di decodificare e intercettare cosa non funziona nella scuola italiana. Tra gli anni ’60 e ’70 c’è stato un forte ingresso di docenti donne nella scuola. Ma queste cresciute sotto una figura patriarcale sessista hanno incamerato i condizionamenti portando nel sistema scolastico solo ulteriore classismo e sessismo. Stereotipi di genere anche nella letteratura per l’infanzia, in particolare tra i banchi della scuola primaria con manuali dove il compito della donna è esclusivamente materno, di cura, mentre gli uomini sono ritratti in prestigiose e appaganti professioni. Una mia ricerca nel 2000 ha mostrato che sono ancora pochi i cambiamenti sui libri di testo ma le case editrici stanno lavorando all’obiettivo della parità di genere".

Lo scorso anno si sono rivolte al centro antiviolenza Duna di Massa 135 donne. "Numeri in crescita – sottolinea l’avvocata e presidente dell’associazione Arpa, Laura Del Mancino –. Solo a luglio avevamo 100 donne nel centro, gli anni prima quello era il totale. C’è una maggiore volontà nel chiedere aiuto. Le nostre attività non si rivolgono solo all’accoglienza e all’ospitalità ma facciamo anche un lavoro di sensibilizzazione e formazione nelle scuole. Abbiamo una rete interistituzionale con assistenti sociali, volontarie e forze dell’ordine per svolgere al meglio il contrasto alle violenze".

Un cantiere aperto anche nell’informazione per indagare sulle zone d’ombra "e accendere una luce sul tema", rimarca la giornalista d’inchiesta Rai, Giulia Bosetti. "Mi sono occupata dell’argomento raccontando le vicende giudiziarie legate alle questioni delle violenze e femminicidi – dice –. Come giornalisti abbiamo una grande responsabilità: siamo un pezzo cruciale di un meccanismo che non funziona. Con la Convenzione di Istanbul per la salvaguardia dei diritti e delle libertà dovrebbero essere chiari i principi cardine che però i colleghi fanno fatica ad assimilare. Nei corsi dell’Ordine dei giornalisti continuiamo a parlare di femminicidi ma i titoli sono sempre gli stessi: cancellano il colpevole dalla narrazione della violenza cercando di dare una giustificazione. Come nel caso di Alberto Genovese, l’imprenditore processato per abusi sessuali che era stato stato definito da una testata giornalistica come ‘un vulcano di idee che al momento è stato spento’. Le giornaliste del quotidiano in questione hanno poi fatto un comunicato e l’articolo è stato modificato. C’e ancora tanto lavoro da fare".