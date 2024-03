Battaglia per salvare la scuola: "Casone non deve chiudere"

La scuola del Casone perde iscritti e il timore è che possa chiudere nei prossimi anni. Una perdita che le famiglie della zona vogliono evitare e a farsi portavoce della protesta sono i consiglieri Ivo Zaccagna e Dina Dell’Ertole di Massa è un’altra cosa attraverso un’interpellanza firmata anche da Pd e Polo Progressista. "Già da un paio d’anni, le mamme dei bambini iscritti al plesso di Casone sono state costrette ad accettare l’iscrizione in un altro plesso dell’Istituto Comprensivo, penalizzando la formazione della classe prima a Casone, per non precludere la possibilità che esse venissero formate in un’altra scuola – sottolineano i consiglieri -. Secondo questa logica il plesso Casone continuerebbe a perdere le classi, fino alla fisiologica chiusura. I genitori degli alunni di Casone chiedono trasparenza sui numeri, sui criteri di formazione delle classi e sulle responsabilità al riguardo".

Un plesso che peraltro sarebbe comunque ben strutturato: "E’ una scuola fortunata in quanto offre continuità dall’asilo nido, è dotata di palestra, ampio parco ed è annessa a un centro sociale, quindi con spazi laboratoriali a disposizione, pulmino. La vicina scuola di Bondano, a tempo pieno, è satura e, essendo floride le iscrizioni, rischia di non essere a breve sufficiente per accogliere tutte le richieste di iscrizione. Sia le docenti che i genitori di Casone sono disponibile a discutere diverse soluzioni orarie per adattarsi sempre più alle esigenze del territorio e mantenere viva la scuola". La richiesta al sindaco e all’amministrazione è quella di garantire il mantenimento della primaria per tutelare anche quella che è un’importante periferia della città e attuare "in accordo con la dirigenza scolastica dell’Istituto Comprensivo Massa 3, tutte le politiche necessarie affinché termini la cannibalizzazione selvaggia dei plessi, attuando scelte costruttive e lungimiranti, come ad esempio rientri pomeridiani per i laboratori o altre soluzioni orarie, in modo da incentivare le iscrizioni".

"La scuola del Casone, un pilastro della nostra comunità, e la minaccia di una sua chiusura ci impaurisce – continuano Zaccagna e Dell’Ertole -. Questa istituzione educativa, che vantava un grande parco, spazi per laboratori, un pulmino e una palestra, rischia di scomparire dalla nostra comunità a causa di possibili decisioni amministrative che non tengono conto del valore affettivo e logistico che ha questa scuola. La sua chiusura non sarebbe solo una perdita per gli studenti, ma un impoverimento per tutti. Chiediamo all’amministrazione comunale una forte presa di posizione assumendosi la responsabilità di questa battaglia al fine di compiere tutto il possibile per scongiurarne la chiusura".