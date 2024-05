Battaglia per la sicurezza. Un anno fa terrore sul bus. Ora a Zeri le corse saltano

È trascorso un anno esatto dalla scampata tragedia che tolse il fiato all’intera comunità zerasca. Era il 30 maggio e si avverte ancora la difficoltà di lasciare alle spalle il ricordo di quell’autobus di linea carico di studenti di ritorno da scuola e che a metà tragitto, sulla SP37 da Pontremoli a Zeri, finì fuori strada compiendo un volo di 80 metri. Da allora, si è alzata l’asticella dell’attenzione sulla sicurezza stradale e su sollecitazione del sindaco, Cristian Petacchi, gli enti hanno destinato risorse per le infrastrutture. Dalla Provincia sono arrivati 400 mila euro per la SP37 nel tratto che attraversa l’abitato di Patigno, oltre ai 100 mila per la strada nel centro di Coloretta e 200 mila per le reti anti-frana, rifacimento della segnaletica orizzontale e guard rail. Poi fondi regionali dal bando aree interne: 250 mila già spesi per asfaltare la SP37 e 250 mila euro aggiuntivi che saranno spesi il prossimo anno. Ulteriori fondi regionali, per il tramite dell’Unione dei Comuni: 300 mila euro che si sommano ad altri 58 mila di provenienza regionale per sistemare le strade comunali.

Ma le aspettative si infrangono sul trasporto pubblico gestito da Autolinee Toscane. "Avevo chiesto mezzi con tecnologia specifica Security Life – spiega il sindaco Petacchi –, ovvero un sistema di allarme e di blocco in caso di sonnolenza o improvviso scarto di traiettoria". Richiesta che, però, AT non ha evaso. Fatto che, unitamente ai frequenti disservizi per le corse che saltano o ritardano, scatena l’attacco alla dirigenza da parte del sindaco.

Tre giorni su sei: è questa la cifra dei disservizi registrati da Petacchi nell’ultima settimana, con corse saltate totalmente o parzialmente, magari servendo solamente una delle due vallate. È di questi giorni il nuovo reclamo trasmesso dal sindaco ad AT e per conoscenza alla Provincia e alla Prefettura. "Sono stato informato alle 5.50 del mattino di giovedì 23 maggio dell’assenza di mezzi – si legge – e ho dovuto avvisare con messaggi e telefonate tutti i ragazzi, allertando i genitori che si sono dovuti organizzare per sopperire alla mancanza di trasporto. Sabato 25 nessuna corsa è stata effettuata, mentre lunedì 27 il servizio ha subito un notevole ritardo, tanto che sono saltate le coincidenze e le famiglie hanno dovuto di nuovo provvedere con propri mezzi a portare i figli nelle scuole di Pontremoli, Villafranca e Bagnone".

E la nota del sindaco prosegue rappresentando un’ancora più delicata circostanza, tutta da verificare. "Mi è stato riferito – scrive – di autisti che durante la corsa fanno uso di telefono cellulare rispondendo a chiamate o messaggi. Le segnalazioni in questione mi provengono sia da utenti che usufruiscono del servizio, sia da cittadini che percorrendo la strada incrociano i mezzi di Autolinee a velocità sostenuta". "Sono preoccupato e stanco di dovermi rivolgere continuamente al gestore con preghiera di intervenire o rimediare" commenta il sindaco Petacchi.