Battaglia per la sanità La sindaca Arrighi in testa alla fiaccolata "Al fianco dei cittadini"

Il giorno tanto atteso è arrivato. Un giorno dal sapore amarcord: già nel 2011 ci fu una fiaccolata in difesa del Monoblocco. Sembrano ere geologiche fa, ma i problemi sono sempre attuali. I maggiori partiti, da FdI ai pentastellati, hanno informato che aderirano alla manifestazione indetta dal ’Comitato salute pubblica’ e ieri sera, quasi allo scadere, è arrivata la conferma della presenza della sindaca Serena Arrighi alla fiaccolata che partirà da piazza II Giugno, davanti al Comune dalle 21,15 per raggiungere l’ospedale. "Saremo anche noi in piazza per manifestare a favore della sanità pubblica e del mantenimento dei livelli assistenziali in città. Una manifestazione che mi auguro sia senza bandiere di partito e scevra da strumentalizzazioni politiche".

"Sulla sanità pubblica siamo consapevoli che la strada sia ancora lunga e che tutto quello che sarà messo in campo da Asl e Regione nel prossimo futuro dovrà essere seguito e verificato con attenzione, ma ci tengo comunque a rivendicare i primi importanti risultati che abbiamo ottenuto in quest’ultimo mese a cominciare dal mantenimento in città delle cure intermedie. Nella prima proposta di riorganizzazione non era d’altro canto escluso che queste potessero andare alla don Gnocchi di Marina di Massa, andranno invece nella nuova struttura di Fossone che diventerà sede definitiva per questo importante servizio. Per quanto riguarda il Monoblocco invece abbiamo ottenuto da Asl per prima cosa il blocco di qualsiasi trasferimento di reparti e servizi fino a che non saranno finiti i lavori alla palazzina H e l’allestimento degli ambulatori mobili, ma non solo. Abbiamo ottenuto che il centro polispecialistico ‘Achille Sicari’ continui a vivere e a operare tutti i giorni visto che qui, tra l’altro, resterà tutta la chirurgia ambulatoriale d’eccellenza, oculistica e dermatologica, che tradotto in numeri significa circa 8mila interventi l’anno a cui si aggiungono migliaia di visite pre e post intervento. Dal confronto continuo con Asl, Regione e sindacati abbiamo ottenuto inoltre anche la creazione di un tavolo permanente sulla situazione del Monoblocco che si riunirà ogni 15 giorni".

"Da Asl nel frattempo abbiamo ricevuto anche una fotografia aggiornata della situazione e dei cronoprogrammi per il futuro a cominciare dai tempi previsti per la realizzazione della nuova palazzina. L’azienda ha messo poi nero su bianco quanto successo in questi ultimi mesi partendo da quanto indicato nei vari verbali dei vigili del fuoco spiegando che oltre il 90% delle richieste, tra cui per esempio la presentazione di dichiarazioni di conformità degli impianti, il posizionamento degli estintori o la rimozione dei materiali combustibili, sono già state eseguite. Purtroppo gli altri interventi prescritti non potranno invece essere eseguiti nei tempi stabiliti, entro quindi massimo 180 giorni. Tutto questo, ci dice l’azienda, ‘per difficoltà oggettive legate alla cantierizzazione e appaltabilità dei lavori’ che riguardano, tra l’altro, la verifica e resistenza al fuoco delle strutture o ancora l’adeguamento dei locali a rischio specifico. E’ da qui che deriva la necessità di questi traslochi e di questi spostamenti, è da qui che nasce questa situazione di emergenza ed è su quest’ultimo punto che l’attenzione nostra, come amministrazione in primis ma di tutta la città più in generale, in futuro dovrà essere massima ottenendo precise garanzie che tutti i servizi torneranno a Carrara una volta ultimati i lavori".