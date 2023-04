Battaglia legale per ‘Casa Ascoli’ Un ricorso al consiglio di Stato

Sarà una lunga battaglia legale quella destinata a decidere il futuro della gestione dei servizi in global service delle Rsa Pelù e Casa Ascoli. Il bando era stato avviato circa un anno fa dall’azienda speciale di servizi alla persona Casa Ascoli, interamente partecipata dal Comune di Massa, e aveva già subito uno stop al Tar che aveva chiesto alla commissione di rivalutare la procedura di assegnazione. Fase che si è conclusa poche settimane fa con l’esclusione del raggruppamento temporaneo di imprese formato dalle cooperative Compass e Di Vittorio a favore della cooperativa La Salute di Lucca. Quindi il secondo ricorso della cooperativa Compass ancora accolto dal Tar di Firenze che ha ribaltato la decisione: appalto da affidare alla Rti di Compass e Di Vittorio.

La cooperativa La Salute non ha intenzione di restare a guardare anche perché l’assegnazione era diventata efficace e il nuovo corso sembrava partito. Così ha presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato. Enrico Simonetti, presidente de La Salute, assicura i lavoratori di Rsa Casa Ascoli e Pelù.

"Quando a fine febbraio ci è stata comunicato che saremmo stati i nuovi aggiudicatari – commenta – non nego che mi sono preoccupato, sia per la situazione finanziaria di Casa Ascoli che per la difficile situazione che stavano attraversando gli operatori a causa della mancata retribuzione di alcune mensilità. Ci siamo presto convinti della bontà del progetto di risanamento ed abbiamo messo in campo le migliori risorse della cooperativa. Il primo approccio con operatori e sindacati è stato complicato, siamo stati accolti con diffidenza e preoccupazione. Abbiamo lavorato con il nostro stile ed abbiamo preso impegni chiari: nessun operatore avrebbe perso niente ed anzi avremmo garantito situazioni migliorative. Dopo poco più di un mese e il primo stipendio regolarmente pagato tutti possono verificare che alle parole abbiamo fatto seguire i fatti: abbiamo mantenuto i riconoscimento economico agli infermieri dell’indennità di 5 notti nonostante non fosse più prevista la loro presenza nel turno medesimo, abbiamo riorganizzato le funzioni di supporto alle attività assistenziali".

La cooperativa lucchese ritiene che la sentenza "probabilmente frettolosa" possa "vanificare gli sforzi fin qui fatti per dare una nuova luce alle due strutture di Massa".