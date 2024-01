Battaglia giudiziaria. Imprenditori al Tar sui piani delle cave. Pabe contestati

Lo scontro istituzionale e tecnico sui Piani attuativi dei bacini estrattivi non si placa e anzi si allarga con un nuovo fronte che si delinea sui versanti massesi delle Alpi Apuane e in particolare all’interno dell’unico bacino industriale del comune, che è quello definito di Gioia-Rocchetta. Alle aziende del lapideo e concessionari di cava non basta l’approvazione dello specifico Pabe del 20 ottobre scorso, ai sensi della Legge regionale 65 del 2014. I contenuti di quello strumento di pianificazione, emendati da quanto emerso dalle conferenze dei servizi con la Regione, non vanno giù alle imprese che nelle scorse settimane hanno presentato una serie di ricorsi al Tar con l’obiettivo di annullare la deliberazione del consiglio comunale che approvava il Piano attuativo, relativo alla scheda 15 del Piano di indirizzo territoriale della Toscana. E in questo senso viene chiamata in causa anche Regione che, proprio in questi giorni, ha disposto la costituzione in giudizio in alcuni dei ricorsi sollevati, dando mandato all’avvocatura regionale di seguire la pratica. Lo stesso sta facendo il Comune di Massa. "Ci sono più ricorsi che sono arrivati alla nostra attenzione per il Pabe approvato – conferma il sindaco Francesco Persiani – . Nei prossimi giorni avremo un incontro con l’avvocatura comunale così da definire il piano difensivo. In particolare nei ricorsi si contestano alcune prescrizioni che abbiamo accolto ne Pabe, determinate dalla Conferenza dei servizi, che a noi non parevano così prescrittive per poter portare avanti le attività estrattive all’interno del bacino, come la distanza dalle cavità carsiche. Rribadiamo quanto abbiamo scritto nei Pabe e lo sosteniamo. La giustizia farà il suo corso, è loro diritto attivare un contenzioso che seguiremo con molta attenzione, tutelando l’ente e cercando di capire quali aspetti possano essere accolti e come. Potremmo anche scoprire che su alcuni aspetti hanno ragione le imprese ma queste sono decisioni che spettano poi ai giudici".

Il Pabe di Gioia-Rocchetta è stato approvato in maniera definitiva con dieci prescrizioni emesse in Conferenza dei servizi dalla Regione come limiti all’escavazione vicino alle creste o alle cavità carsiche, ampliando la fascia di rispetto di poche decine di metri. Inoltre era stata consentita la sola riattivazione della cava Rocchetta Saineto, no alla Capriolo Biancospino M46 ritenuta già rinaturalizzata. Sempre sul fronte Pabe, ma in Lunigiana, la Regione ha inoltre proposto appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar di Firenze che aveva invece dato ragione al Comune di Fivizzano.

Francesco Scolaro