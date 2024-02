Battaglia anti-miasmi. Sopralluogo al Lavello 1. Interventi milionari in corso al depuratore

E’ stato uno degli impianti di depurazione più contestati nel passato ma investimenti milionari, gli ultimi ancora in fase di realizzazione e fino al 2025 per 6 milioni di euro, promettono di renderlo uno dei migliori dell’area gestita da Gaia. E’ il ‘Lavello 1’ dove nei giorni scorsi ha fatto un sopralluogo la Commissione ambiente del Comune di Massa, accompagnata dalla vice presidente di Gaia, Michela Consigli, e dal responsabile della depurazione, Luciano Passannante. Insieme agli altri tecnici e coordinatori, i consiglieri hanno visionato gli interventi realizzati e preso informazioni su quelli in corso d’opera.

Su Lavello1 sono stati eseguiti lavori finalizzati all’efficientamento della funzionalità dell’impianto e al contenimento e trattamento degli odori, per 3 milioni di euro. Grazie alla copertura integrale dei locali più esposti al fenomeno delle maleodoranze, Gaia assicura che è stato raggiunto un buon livello di contenimento delle emissioni odorigene. Oltre alla copertura delle varie sezioni dell’impianto, è stata installata una barriera deodorizzante lungo il perimetro nord del depuratore, e 4 filtri a secco per il trattamento dell’aria. Interventi che consentirebbero un controllo efficace degli odori. Da qui fino al 2025 per continuare a migliorare tutti i processi dell’impianto Lavello 1, sono previsti ulteriori investimenti pari a 6 milioni di euro.

"Sono investimenti che andranno a migliorare ulteriormente il trattamento dei fanghi e delle acque piovane, in grado di gestire fenomeni temporaleschi di rilevante entità senza impattare sulle altre fasi depurative all’interno dell’impianto. Attualmente sono in corso i lavori di revamping dell’impianto elettrico, propedeutici all’inizio dei lavori per il trattamento acque di by-pass. I lavori sui digestori anaerobici prevediamo che inizino in primavera per terminare i primi del 2025", spiegano dalla società.

Un impianto che serve una parte del Comune di Massa e in parte anche di Carrara, per un totale di circa 87.000 abitanti equivalenti, secondo il metodo di calcolo dell’efficienza dei depuratori. I nuovi interventi riguarderanno l’efficientamento della digestione anaerobica dei fanghi, che permetterà di ridurre i quantitativi da smaltire e massimizzare la produzione del biogas che, trattato da un cogeneratore dedicato, consentirà anche la produzione di energia elettrica per contribuire al fabbisogno dell’intero impianto, attraverso una politica di risparmio energetico sostenibile.

Poi l’ottimizzazione dei trattamenti delle acque di pioggia eccedenti la portata di punta, con l’installazione di nuove idrovore e la realizzazione di un volume di accumulo di 3.500 metri cubi da dedicare alla raccolta delle acque piovane, anche questa coperta per il contenimento degli odori oltre a un nuovo labirinto di disinfezione da mille metri cubi per rendere più efficace il trattamento delle acque piovane, anche con fenomeni temporaleschi significativi, senza pesare sulle altre fasi di trattamento dei reflui. Infine previsto l’ammodernamento elettrico.