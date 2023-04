"Basta stare isolati in periferia" Lorenzetti chiede più servizi

MASSA CARRARA

"Abbiamo la sanità migliore d’Italia – ha esordito il presidente Gianni Lorenzetti –. Pur con tante criticità, abbiamo i livelli assistenziali fra i primi in Italia". Approfittando della presenza di Giani, Lorenzetti ha ricordato il vulnus nella sanità territoriale dove c’è ancora da fare. Ricordando l’importanza della Provincia Lorenzetti ha parlato di 50 milioni di investimenti per l’edilizia scolastica, di un trasporto pubblico locale che deve rimettere al centro la Lunigiana. "Anche la costa ha bisogno di collegamenti con il centro, questa provincia non deve più essere periferica, ma va riportata all’interno . Siamo una parte importante della Regione e non possiamo più essere isolati. Molto è stato fatto, ma c’è ancora da fare".