"Basta col mantra ’Persiani è una povera vittima’"

"Basta con Persiani povero sindaco sfiduciato". A dirlo è il candidato in consiglio comunale di FdI Luca Guadgnucci (nella foto). "E’ l’ora di porre fine al mantra del povero sindaco, bravo e buono e, ciononostante, ingiustamente sfiduciato. L’ex sindaco, da un punto di vista politico, non è stato bravo: eccettuati i lavori pubblici, seguiti da Marco Guidi, che ha ottenuto rilevanti successi, non può essere rivendicata da Persiani l’adozione di alcun atto rilevante. In cinque anni l’unico risultato concreto è stato il regolamento degli agri marmiferi, che però è stato approvato dopo che il sottoscritto ne aveva chiesto il rinvio per apporvi determinanti modifiche che l’hanno reso giusto e legittimo. Si aggiunga che il canone di concessione ivi previsto, per 2021 e 2022, non era stato adeguato da sindaco e giunta, ed i concessionari hanno continuato a pagare cifre molto ridotte rispetto al dovuto. Solo a 2022 inoltrato, l’amministrazione, dopo che la commissione comunale permanente Affari Istituzionali, presieduta da me, aveva rilevato la mancata attuazione del regolamento, in termini di corretta applicazione del canone di concessione, l’ex sindaco ha provveduto all’adeguamento, ma solo per il 2022, perdendo, per il 2021, importanti introiti per le casse comunali, circa 700mila euro".

"Tornando alla sfiducia, è ovvio che sia stato un epilogo doloroso ma dovuto a le reiterate sue inadempienze. Da molti viene contestato il fatto che la sfiducia sia stata votata a soli due mesi dalla fine del mandato. Era doveroso cercare ogni strada per tenere unito il centrodestra, e molti sono stati i tentativi in tal senso. Purtroppo, la pervicacia dell’ex sindaco ed ex giunta, a voler proseguire a tenere la poltrona e a proporsi nuovamente alla guida del centrodestra massese, che a ragion veduta non li riteneva più adeguati, l’ha resa inevitabile".