Bassignani ha vinto la sua battaglia: "Grazie alla dottoressa Tassinari"

"Mi ha preso per mano e mi ha portato fuori dal tunnel. Passo dopo passo mi ha restituito la mia vita, il mio futuro e il sorriso. Per me è stata una seconda mamma. Il suo numero di telefono farà sempre parte della mia vita, custodito nel mio cuore". Jennifer Bassignani oggi ha poco più di 40 anni descrive con queste parole la dottoressa Gina Tassinari, senologa in ospedale a Carrara, volto mio conosciuto per le sue qualità professionali e molto amata per essere un medico che vive accanto ai pazienti le patologie. Lei andrà in pensione ad aprile e in tutti gli anni professionali ha seguito i pazienti passo dopo passo. Bassignani ha affidato a La Nazione una missione: salutare la dottoressa che l’ha seguita nella malattia. Dal 2018 a oggi Gina Tassinari ha seguito Jennifer negli anni della patologia. "E’ una donna speciale - spiega - era il 7 febbraio del 2018 quando la mia vita è cambiata. È stata la dottoressa Tassinari che, con parole delicate e con pazienza, mi ha spiegato che avevo un tumore. Accanto a me c’era mia sorella Alessia. Ricordo che la mia reazione è stata terribile, ma la dottoressa mi ha preso per mano e con calma mi ha spiegato tutto con quel sorriso che mi ha sempre accompagnato. Mi ha incoraggiato a non arrendermi e così è iniziato il percorso. Oggi sono guarita. Quando mi sono svegliata dopo lo intervento chirurgico c’era la dottoressa con quel sorriso", racconta Jennifer e aggiunge "mi ha dato il suo numero di cellulare. Ho sempre avuto la possibilità di raggiungerla. Passo dopo passo sono uscita dal tunnel. Mi aveva detto che sarei guarita e così è stato. Cosa posso dirle se non grazie? Mi ha anche detto che sarebbe andata in pensione quando l’ho incontrata l’ultima volta. Corretta fino in fondo. Sarà in pensione dal primo aprile. Le auguro tutto il bene possibile. A distanza di anni sono uscita dal tunnel e sono una donna diversa, apprezzo tutto della vita. Voglio ringraziare anche la mia famiglia, Alessia mia sorella, mia figlia Laura che oggi ha 14 anni".

Maria Nudi