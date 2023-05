’Basket Aut’, donati completini da gioco e borse Il gesto di Falco dell’Anfi per i ragazzi con autismo

Un bellissimo gesto di solidarietà. Nei giorni scorsi, presso la palestra della scuola primaria di Cinquale, alla presenza dell’assessore Giorgia Podestà, con delega ai Servizi sociali del Comune di Montignoso, c’è stata la consegna di un bellissimo dono a sostegno del progetto “Basket Aut”, promosso da Autismo Apuania Aps già da dodici anni, con la collaborazione di Pallacanestro Massa e Anffas Massa Carrara. Si è tenuta, infatti, la consegna ai ragazzi dei completini per giocare a basket e di una bellissima borsa-zaino. Il dono è stato di Luigi Falco, presidente dell’associazione Anfi di Massa Carrara della Guardia di Finanza. “Basket Aut“ è un progetto lodevole e importante. E’ stato realizzato per offrire, a bambini e ragazzi con autismo, di età compresa tra i 6 e i 25 anni, l’opportunità di svolgere un’attività di gioco e di sport attraverso la pallacanestro alla scuola primaria di Cinquale. Alla presentazione del progetto, che quest’anno coinvolge anche il Comune di Montignoso, giunto alla 10ª edizione, era intervenuto anche l’ex campione di basket Gek Galanda. Al ringraziamento per il dono di tutti i ragazzi, si unisce quello del consiglio e di tutti i soci di Autismo Apuania Aps.