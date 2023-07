"Base perfetta per i turisti" Claudio e Betina... testimonial

Stanno visitando la Toscana i due ingegneri argentini, Claudio Robetto e Betina Raimondi, che con il loro piccolo aereo di 8 metri hanno deciso di fare il giro del mondo. Sono atterrati venerdì scorso al Cinquale, senza un programma ben preciso perché vivono alla giornata. "Volevamo vedere la Toscana e la Liguria, così abbiamo scelto questo piccolo aeroporto —raccontano—. E’ vicino al mare e poco distante la possibilità di alloggiare". Non fanno piani, scendono dall’aereo e cominciano a visitare i luoghi spostandosi con i mezzi pubblici o con qualche passaggio. Nessuna scadenza o tabella di marcia da rispettare, a casa le sei figlie sono ormai grandi.

"Siamo stati a Levanto, poi Pisa, San Gimignano, Firenze e oggi Siena, ci siamo innamorati di questi luoghi meravigliosi. Non sappiamo cosa faremo domani ma ci penseremo più tardi. Vogliamo visitare le città e i paesi per viverli in tutte le loro sfaccettature". Per arrivare fino a qui hanno attraversato l’Argentina poi la Bolivia, Brasile, Cuba, rotta a nord verso la Groenlandia, passando per la penisola del Labrador poi la Scozia, infine Madrid e dopo si sono diretti in Italia. In tutte le tappe che fanno evitano i grandi scali, cercano quelli piccoli. "Preferiamo gli aeroporti piccoli e vicini al mare a quelli grandi e dispersivi, è un fattore di sensazioni. Nell’aviazione è come fare parte di una grande famiglia, siamo tutti amici e tutti ci diamo una mano. Nella piccola aviazione è più facile instaurare dei rapporti. Al Cinquale abbiamo conosciuto persone che ci hanno dato da subito una calda accoglienza, anche solo parlando alla radio per chiedere l’autorizzazione all’atterraggio. Il piano di volo può cambiare continuamente, dipende dove ci viene in mente di andare. Dopo il decollo dal Cinquale faremo rotta verso il sud Italia e la Sardegna con una tappa a Roma per incontrare un amico. Quando ripartiremo non lo sappiamo, ma questo è il bello del nostro viaggio".

Pa.Pu.