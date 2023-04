Barsanti, istituto futuristico a Massa: 5 padiglioni nel parco. "Inclusivo, green e antisismico"

Massa, 1 aprile 2023 – Cinque padiglioni immersi in un parco verde nel nome della ’forestazione urbana’. Un progetto futuristico, quello per il nuovo IIS Barsanti, messo insieme da un gruppo di lavoro ampio fatto da professionisti – ingegneri, architetti e collaboratori – guidati dall’architetto Guido Bondielli con la consulenza del professor Enzo Legnante, preside della scuola di architettura.

«Non è Milano, è Massa quella che vedete nel rendering del progetto – ha spiegato il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti – Progetti come questo sono da grande città, esattamente quello che meritano il capoluogo e i suoi studenti. Il terreno e la scuola sono ormai ’esausti’, tutto è costruito. Ma è tempo di creare qualcosa di nuovo e superare lo stallo della struttura ormai non più a norma. Come? Optando per un modo nuovo di affrontare non solo l’istruzione e quindi inclusivo, senza barriere e confortevole con un uso massivo del vetro per mettere in comunicazione esterno e interno, ma anche sicuro da un punto di vista sismico".

Da qui a tre anni il Barsanti cambierà volto: il progetto di demolizione e sostituzione presentato ieri in Provincia è stato finanziato all’interno della Misura 2 del Pnrr con 10 milioni e 892mila 400 euro. L’ente aveva presentato la candidatura a febbraio 2022: la graduatoria approvata dal Ministero dell’istruzione ha finanziato in tutta Italia 216 interventi, di cui 27 tra province e città metropolitane. La Massa-Carrara è l’unica provincia toscana a esservi stata inserita. E la Provincia dovrà procedere alla validazione della progettazione esecutiva entro il 30 settembre. Insieme alla progettazione parte anche la gara: la Provincia aderisce a uno specifico iter che ha per oggetto un ‘Accordo Quadro per i solo affidamento di lavori’. A gestirlo sarà Invitalia, che entro il 19 maggio pubblicherà la procedura di gara con l’individuazione degli appaltatori entro fine settembre.

"Se tutto va bene, vedremo i primi cantieri a inizio 2024 – ha aggiunto Lorenzetti – I lavori dovranno terminare entro il 31 marzo 2026". Per accogliere i ragazzi l’intenzione è al momento quella di sistemare l’immobile dell’ex mercato del lavoro, in modo che nel frattempo si possano fare spostamenti mentre vengono sistemate le scuole. "Un progetto interessante, le scuole per lungo tempo non hanno ricevuto l’attenzione necessaria mentre come ha ribadito anche il presidente della Repubblica i ragazzi sono il futuro – ha detto Andrea Leo, subcommissario comunale – C’è l’occasione di un cambio di passo". L’intervento previsto sul sistema di edifici esistenti consiste nella demolizione integrale di tutte le strutture esistenti, aule e laboratori, fino a liberare l’intero lotto per una superficie complessiva di 10.600 mq. In sostituzione saranno realizzati cinque edifici. Quattro saranno didattici, ciascuno composto da tre aule al primo livello e tre laboratori al piano terra. Il quinto è lo spazio amministrativo e gestionale: prevede uffici, alcuni laboratori, la biblioteca e l’auditorium da 200 posti. "Il fabbricato si trova in una zona totalmente costruita con un grande volume esistente e una parte esterna completamente cementificata – ha spiegato l’architetto Guido Bondielli – Da qui la scelta di creare una ’scuola nel parco’. Quest’ultimo ha una doppia valenza: creare un polo didattico in uno spazio naturale, oltre al fatto di essere importante per l’area limitrofa. Farà infatti da cerniera con le zone circostanti nel nome della forestazione urbana. La scuola sarà su due livelli: i laboratori al piano terreno e le aule didattiche sopra. Con un occhio di riguardo ai materiali: la scuola si basa sul principio di apertura con una forte relazione tra interno ed esterno".

Il lotto per quasi due terzi sarà impegnato da un parco urbano di 7000 mq con oltre 150 tra essenze arboree e piante tappezzanti. L’acqua piovana sarà raccolta in vasche aperte e cisterne interrate per poterne disporre per la riserva idrica del parco. "Una volta creata la macchia ci siamo concentrati sul lavoro di dettaglio: curare i rapporti con il vicinato – ha aggiunto Enzo Legnante – Certe strade che erano piccole come via delle Carre, grazie ad aver ridisegnato la sezione stradale e messo sul perimetroi parcheggi sono diventate più ariose. Evitando così aree parcheggio estese e anonime". "Un progetto che trasmette entusiasmo e amore – ha detto infine Vincenzo Genovece dell’ufficio scolastico provinciale – Spesso parliamo di formazione ma non ci soffermiamo abbastanza sulla dispersione scolastica, che dipende da molte cose. E anche dal senso di accoglienza offerto". Le tecnologie di realizzazione previste sono attente alla sostenibilità ambientale, con l’uso di materiali ecoefficienti, produzione di energia in fotovoltaico sulle coperture, senza dispersione di risorse e il recupero dell’acqua meteorica.