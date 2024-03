"Barriere, sporcizia e scarsa illuminazione"

Strade e cittadini di serie A e altri di serie B? Forse. È quello che da qualche tempo si chiedono i residenti ed i commercianti di via San Pietro e via San Sebastiano, a due passi dal centro storico. A far traboccare il vaso della pazienza è stato qualche giorno fa il posizionamento di un ennesimo cartello stradale di carico e scarico, che ora sorge nel bel mezzo del marciapiede impedemdp il passaggio a carrozzine per disabili e passeggini. In pochi metri ne sorgono 24, ciascuno con un suo palo. Ma non è l’unico problema e a dirlo a nome di tanti concittadini esausti è Emanuela Fioroni: "Siamo dimenticati. Queste strade sono anche poco illuminate – ha detto – Qui intorno sorgono molti uffici e quando non sono aperti ci dobbiamo affidare all’illuminazione pubblica. Le luci led che sono state messe, sicuramente sono ecologiche ma poco efficienti: un disagio per chi vive qui ma anche per chi si trova a transitarvi". Secondo i cittadini più attenzione a tale aspetto sarebbe un deterrente per i soggetti poco raccomandabili e maleducati che popolano l’area quando cala il buio, e che si rendono responsabili tra le altre cose della pulizia e della salubrità del quartiere, facendo fare ai cani (e non solo a loro) bisogni di ogni tipo nei punti più nascosti. Parlando poi di pulizia ordinaria nei cittadini c’è ancor più delusione: in via San Pietro e via San Sebastiano non transita mai una macchina pulitrice come nelle strade limitrofe, un addetto alla pulizia non si vede da mesi. Da qualche settimana sono state posizionate delle cassettine nate per essere trappole per topi e altri roditori, ma all’interno non viene mai posizionata alcuna esca. Sarebbero poi da sistemare buche, posizionare cestini per i rifiuti, tinteggiare muri e superfici, curare la manutenzione di cespugli e siepi attualmente affidata alla buona volontà di singoli.