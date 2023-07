Barriere idrauliche e pozzi Il progetto resta invariato

Il progetto a grandi linee resta quello già approvato al Ministero e per il quale la Regione ha già ottenuto una proroga all’avvio dei lavori fino a giugno 2024. E’ prevista l’integrazione con 5 nuovi pozzi della barriera idraulica in area ex Ferroleghe, la realizzazione di pozzi barriera a valle dell’area Sin del sito ex Enichem, l’isolamento idraulico del Lotto 1 nell’area ex Italiana Coke, la costituzione di 3 linee di pozzi barriera ad integrazione e completamento del sistema Edison nell’area ex Farmoplant. Infine la realizzazione di un unico impianto di trattamento delle acque di falda provvisto di due moduli o filtri, uno articolato in due linee a servizio della barriera idraulica dell’area "ex Ferroleghe" e un altro articolato sempre in due linee a servizio delle barriere idrauliche delle aree ex Enichem Agricoltura, ex Italiana Coke ed ex Farmoplant. Impianto Taf da realizzare nell’area del depuratore Lavello.

Le acque di falda una volta trattate nell’impianto di Taf verranno scaricate nel fosso Lavello. Le barriere idrauliche proposte emungeranno un massimo di 5.592 metri cubi al giorno. Resteranno però in vigore le ordinanze sindacali che vietano l’utilizzo delle acque di falda nella zona. I costi principali: 7,1 milioni di lavori a base asta, gestione dell’impianto Taf circa 1 milione per 5 anni. Imprevisti e costi per l’energia elettrica in 5 anni 1,2 milioni. Monitoraggio per 5 anni 700mila euro.

Dei Fondi sviluppo e coesione restano ancora operative alcune risorse, poche centinaia di migliaia di euro, con cui Sogesid deve comunque andare a realizzare le indagini integrative per l’intervento di rimozione dei terreni contaminati da mercurio ai Tinelli a Massa (opera non ancora finanziata), oltre a due progettazioni da circa 330mila euro in tutto che riguardano le misure di mitigazione della contaminazione nell’area di viale da Verrazzano a Carrara e le alternative progettuali per l’intervento definitivo di bonifica.