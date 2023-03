Barricate Agrolab I sit-in non fermano i licenziamenti dei 34 lavoratori

di Alessandra Poggi La protesta dei lavoratori di Agrolab Ambiente non si ferma. Dopo il presidio di ieri sotto palazzo civico, oggi a mezzogiorno. Una presenza che con le bandiere della Filcams Cgil, il sindacato che si occupa della vertenza che vede coinvolti 34 dipendenti, vuole mostrare al territorio che proprio dietro di loro, in quegli uffici, si sta consumando l’avvio della procedura di licenziamento collettivo, che prevede un esame congiunto tra le parti (Confindustria e l’ente di riferimento di Agrolab come la Cgil lo è per i lavoratori) da concludersi entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell’annuncio degli esuberi. Insomma un tentativo di ricomposizione che prevede dei tavoli specifici tra le parti in causa. L’azienda, leader nel settore delle analisi ambientali, sta per dismettere il ramo produttivo di via Frassina a Nazzano, e i lavoratori stanno mettendo in campo azioni di lotta per tentare di fermarla. Intanto ieri durante il presidio dei lavoratori sotto palazzo civico, in occasione della conferenza dei capigruppo, riunita proprio per ascoltare i lavoratori e le lavoratrici, è spuntata a sorpresa l’assessore regionale Alessandra Nardini che, assieme alla sindaca Serena Arrighi è scesa da subito in campo per difendere i lavoratori...