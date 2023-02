Barotti: "Salute, ambiente e cultura In tre mosse rinnovo la città"

di Cristina Lorenzi

Una decisione dettata dal buon senso. Alla fine Andrea Barotti, di Arcipelago Massa, ha sciolto le riserve e dopo aver ascoltato le numerose proposte del territorio, ha deciso di candidarsi sindaco. 53 anni, sposato, due figli, titolare di un’azienda che opera nel recupero e nello smaltimento, adesso è consigliere di minoranza. "In questa confusione, dove tutti sono contro tutti, penso sia necessaria a una discesa in campo che tiene conto dei programmi e del bene della città". Così l’imprenditore di Apuana Ambiente ha deciso di cominciare a formare liste, per ora tutte civiche, per la prossima campagna elettorale che vedrà l’elezione del nuovo sindaco. Con il referente di Arcipelago Massa, Niccolò Spallanzani ha deciso di cominciare a lavorare.

Barotti, a chi si rivolge la sua candidatura?

"Mi muovo nell’area progressista riformista e il mio appello è soprattutto rivolto ai giovani. A tutti quei ragazzi che desiderano dare una mano per il cambiamento e per concretizzare importanti progetti per la città. In questi anni di opposizione come consigliere comunale ho proposto numerose iniziative e soluzioni per problemi cronici che se realizzati costituirebbero veramente la svolta".

Solo liste civiche? Non era meglio entrare in una coalizione?

"Abbiamo partecipato a diversi tavoli, ma invece di parlare di progetti e si parlava di nomi e di poltrone. Non si può perdere tempo in questo modo. Ovviamente i partirti dell’area di centro sinistra saranno i benvenuti se sposeranno i nostri progetti e i nostri valori".

Quindi programmi pronti, ci anticipi almeno tre priorità

"I nostri fari sono sicuramente la salute dove già abbiamo dato importanti contributi per la casa della salute e proposte per un centro di virologia all’ospedale vecchio. Oltre alla sanità puntiamo sulla cultura. Sono note le mie battaglie per il recupero di Villa Massoni e per una destinazione artistica della città che parte dalla collaborazione con gli Uffizi e il museo diffuso. Infine l’ambiente che vede in primis il problema dell’erosione".

Siete fra quelli che vorranno chiudere il porto di Marina di Carrara?

"No anzi. Il porto da croce diventerà delizia. Dalla principale causa dell’erosione costiera, lo scalo di Marina di Carrara dovrà diventare lo strumento per il ripascimento. Si pensi a progetti come l’ecodragaggio che prevede una chiatta che preleva la sabbia dai fondali e la depura dai fanghi e abbatte i batteri che provocano alghe tossiche. Il tutto garantendo un maggior pescaggio delle banchine e quindi l’arrivo di navi più grosse. Noi siamo per il potenziamento del porto".

Quindi avanti tutta: Barotti fa sul serio e intanto si astiene nella votazione alla sfiducia di Persiani: "Il fallimento del sindaco è di tutto il centro destra, non certo ascrivibile soltanto a lui. Pertanto non ho sottoscritto alcuna mozione né intendo votare per favorire una parte di centro destra che ha fallito in tutto. Se vogliono possono sempre dimettersi senza mozioni e congiure. Invece mentre qui si discute di mozioni di sfiducia, vengono evase importanti domande ambientali che interessano tutto il territorio".