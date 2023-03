Barca si rovescia a Ronchi, salvato velista in difficoltà

Massa, 28 marzo 2023 - Intervento ieri nel primo pomeriggio della Capitaneria di Porto per salvare un uomo in difficoltà con la sua barca a vela nel tratto di mare davanti a Ronchi. La sala operativa della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara,infatti, riceveva una richiesta di aiuto per il tramite del Nue da parte di una unità a vela in navigazione a circa 400 metri dalla riva, il cui motore risultava in panne per via di una cima accidentalmente impigliatasi nell’elica. In considerazione della situazione meteo in atto, il personale della sala operativa inviava sul posto una unità degli ormeggiatori del porto di Marina di Carrara e allertava la M/V SVH CP 813 della Capitaneria di Viareggio per un’eventuale attività di soccorso. Intorno alle 14 il conduttore del natante, G.C., originario di Torino, cercava di mettere in sicurezza l’unità dando fondo all’ancora e veniva trasbordato sulla M/V CP 813 per essere tratto in salvo in considerazione dell’avvenuto peggioramento dello stato del mare.

Pochi istanti dopo, mentre gli ormeggiatori tentavano di assicurare la cima del natante per effettuare un’operazione di recupero, a causa del forte moto ondoso e del basso fondale dovuto alle scogliere soffolte presenti, l’unità si capovolgeva, spezzando tutte le alberature e finendo dopo pochi minuti trascinata dai flutti verso la battigia del litorale a Ronchi, tra il bagno “La Romanina” e “L’Essenza”. Il personale della Capitaneria si attivava, quindi, per la messa in sicurezza dell’unità, diffidando il proprietario della barca, che fortunatamente è rimasto illeso, alla rimozione del relitto. Sul posto, a Ronchi, è intervenuta la Polizia municipale di Massa, a seguito di richiesta della Capitaneria, per le operazioni di verifica e di messa in sicurezza del tratto dell’arenile.