Baratta lascia: "Ma continuerò a collaborare"

Se Persiani resiste, c’è un assessore, Pierlio Baratta (nella foto), che ha deciso di passare la mano. Motivi professionali ha dichiarato il titolare al Bilancio. Persiani lo ha definito "il migliore assessore al Bilancio. Ho tentato di farlo restare ancora, mi ha assicurato che resterà per alcuni progetti come il Pabe. Lo ringrazio per il lavoro svolto". "Mi chiamavano oriundo perché di Carrara – ha detto Baratta –. Sono entrato che c’era un avanzo di -14milioni di euro, oggi siamo a +42 milioni di euro di liquidità creata. Continuerò a collaborare singoli progetti come l’entrata di Cermec e Asmiu in Reteambiente o i piani attuativi dei bacini estrattivi".

L’altro neo assessore al Pnrr, Giuseppe Cagetti, presente in conferenza stampa, si è tolto un sassolino dalla scarpa: "Io sono uno dei problemi della crisi? La mia delega è nelle mani del sindaco. Quello che stanno facendo è un suicidio politico, spaccano il centrodestra". Arriva un nuovo alleato per Persiani: è Lodovico Andreazzini, ex Dc, Alleanza nazionale e poi Pdl. Dal 2012 non è iscritto a nessun partito: "Entrerò in lista ’Persiani sindaco’ perché sia ancora più forte ed efficace di prima. Lui è il candidato forte, sono sicuro di lui e della coalizione che sta formando".