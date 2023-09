Barabotti: "La nuova Questura di Massa sarà presto realtà"

"Il progetto della nuova questura di Massa-Carrara in piazza Garibaldi, nell’ex sede della Banca d’Italia, sta diventando realtà". Lo avevano promesso in molti in campagna elettorale, poi dopo l’esito delle urne era sceso il silenzio. E ora arriva una nuova notizia, che fa ben sperare per un futuro più radioso per gli agenti di polizia, che potranno avere spazi più idonei al cambiamento del Corpo nel corso di questi decenni. È quanto annuncia il deputato Andrea Barabotti (Lega per Salvini premier), a margine di un incontro tenutosi al Ministero dell’Interno con il sottosegretario Nicola Molteni.

"Una vera svolta nel percorso che, come Lega, stiamo seguendo da tempo insieme a Matteo Salvini, Nicola Molteni, al sindaco Francesco Persiani e al Prefetto Guido Aprea - dichiara Barabotti -. Il Viminale, sotto la guida del Ministro Matteo Piantedosi, sta lavorando con grande concretezza per dotare il nostro territorio di una sede nuova, più funzionale e più centrale per la polizia di Stato".

"Il percorso amministrativo che metterà le gambe a questa volontà politica che vede uniti la Lega, il Governo e l’amministrazione comunale è già stato individuato - spiega Barabotti - e porterà una risposta fondamentale all’ importante richiesta di maggior sicurezza che arriva dai cittadini".

Il deputato prosegue: "Si tratta di un investimento da oltre 20 milioni di euro - aggiunge il deputato leghista - che riqualificherà una parte centralissima della nostra città, dotandola di una sede all’avanguardia che consentirà agli uomini e alle donne della polizia di Stato di lavorare finalmente in condizioni ottimali".

"Il progetto al quale abbiamo lavorato negli anni è pronto e sono molto ottimista sulla sua messa a terra - conclude Barabotti -. Come parlamentare del territorio continuerò a seguirne l’iter con grande attenzione, in attesa che la nuova questura diventi realtà".