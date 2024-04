Bando per gestire l’antico Ostello. La concessione sarà quinquennale

Nuovo bando aperto dal Comune di Fivizzano per l’Ostello degli Agostiniani. Con una cifra di partenza, a base d’asta, di cinquemila euro e una concessione quinquennale. La struttura è situata all’interno di un complesso immobiliare che ha un valore storico e culturale eccezionale, la giusta valorizzazione dell’Ostello può dare nuova linfa al turismo non solo del capoluogo ma di tutti il territorio comunale e oltre, siccome, la riapertura della struttura potrebbe diventare un luogo centrale per i pellegrini che attraversano la Via del Volto Santo. Negli ultimi anni il Comune di Fivizzano ha investito nella ristrutturazione del complesso adeguando il sistema antincendio, sistemando i tetti e ripitturando la facciata esterna, questi interventi hanno reso la struttura ricettiva nuovamente a norma con tutte le richieste dagli enti e adesso che è nuovamente fruibile l’intento è quello di affidare l’Ostello ad una ditta esperta nel settore che possa valorizzare il complesso non solo dal punto di vista strutturale, all’interno vi sono ben 54 posti letto, ma che possa anche curarne la promozione nazionale ed internazionale vista la posizione centrale che l’Ostello riveste per le ambizioni turistico-culturali del Comune di Fivizzano. Dopo anni difficili, con la rescissione anticipata della precedente gestione, l’Ostello sembra pronto a tornare a brillare.