Bando per consulenti di agenzie pratiche auto

Pubblicato il bando per le Province di Massa-Carrara e Lucca bando relativo alle sessioni per il triennio 2023-2025 per il conseguimento dell’idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. La gestione di questi e altri esami legati al trasporto e alle autoscuole è infatti gestita in sinergia dai due enti in base a una convenzione: ognuna delle due province può ricevere le domande di ammissione in base alla residenza ed è poi unificato l’iter delle prove d’esame con la nomina di un’unica commissione. Gli esami per l’idoneità professionale all’esercizio delle attività di consulenza ri svolgeranno a Massa-Carrara, in dato e luogo ancora da definire. La prima sessione è fissata per dicembre e le domande di ammissione scadranno il 17 novembre. Fissate anche le sessioni primaverili dei prossimi due anni a maggio e giugno, con scadenza per le domande a fine aprile. Le date delle prove saranno stabilite tenuto conto del numero delle domande. I requisiti per partecipare e le modalità per la domanda sono nel bando sul sito www.provincia.ms.it. Info: Maria Beatrice Gavarini m.gavarini@provincia.ms.it; Donatella Danesi 0585 816439 d.danesi@provincia.ms.it