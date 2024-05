Bando delle periferie, una mossa ’di quelli di prima’

"Grazie a ’quelli di prima’ carrara potra’ recuperare i suoi palazzi storici". Così il Partito socialista rivendica i 18 milioni di finanziamenti per le periferie. "Il recupero dei fondi del bando del 2016, per la riqualificazione urbana per il quale l’amministrazione Zubbani ottenne il massimo dei finanziamenti previsti – scrive il Psi comunale – , fa piacere e ribadisce come e quanto quella giunta abbia lavorato per migliorare la città con una visione precisa degli assi su cui puntare. Nella discutibile euforia di oggi è opportuno ricordare che il finanziamento fu ottenuto con notevoli difficoltà perché il bando era destinato alle città capoluogo e allora Carrara non lo era, ed oggi la cifra recuperata ammonterebbe a 12 milioni. L’intero finanziamento eradi 18 milioni e avrebbe potuto essere investito sulla città, da Carrara Est a Marina Est, se, dal 2017 al 2022 si fossero avviati progetti esecutivi e lavori. Purtroppo non è stato così ed è giunto il momento di intervenire su immobili abbandonati e ulteriormente deteriorati, privando i cittadini di spazi di aggregazione e sviluppo culturale oltre a migliorare arredo urbano e sicurezza. Ci auguriamo che la cifra a disposizione non venga ulteriormente ridotta e che sia possibile portare a termine nei tempi previsti gli interventi che dovrebbero restituire a Carrara una parte significativa del suo patrimonio storico che rappresenta un elemento identitario".