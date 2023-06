Bandiera blu a Marina Cerimonia alla Rotonda

Da ieri alla rotonda Paradiso sventola la Bandiera Blu. È l’undicesima bandiera consecutiva che la Fee assegna al Comune. Alla cerimonia hanno partecipato la sindaca Serena Arrighi, l’assessore al turismo Lara Benfatto,il questore Santi Allegra, la prima dirigente del commissariato Mara Fresin, il comandante dei carabinieri maggiore Cristiano Marella, il tenente Raffaele De Martino della guardia di finanza, e il capitano di fregata della Capitaneria di Porto Monica Selene Mazzarese. "È per noi un orgoglio – dice la sindaca Serena Arrighi – essere qui per l’11esimo anno consecutivo ad issare la bandiera blu sul nostro litorale. Si tratta di un riconoscimento importante e per nulla scontato, conservarlo per così tanto tempo è un risultato di cui dobbiamo andare fieri perché frutto di un lavoro di squadra che coinvolge tanti aspetti e tanti protagonisti diversi: dagli operatori balneari alle scuole, dalle aziende di servizi alle associazioni, alla comunità locale". "Questo riconoscimento è doppiamente importante – aggiunge Benfatto – perché pone l’accento sul turismo sempre più sostenibile che si sta affermando e che dobbiamo sostenere con forza".