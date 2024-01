Bandi per i contributi comunali. Nuove norme sui soldi ai privati

di Daniele Rosi

Lungo dibattito in consiglio comunale prima dell’approvazione del nuovo regolamento per la concessione del patrocinio e di contributi economici dell’ente. Il regolamento è stato poi approvato con un emendamento, proposto dal consigliere di maggioranza Gianmaria Nardi, con 14 voti favorevoli, 2 astenuti e 2 contrari. Il documento fissa nuove regole che il Comune di Carrara dovrà seguire nel concedere il patrocinio ma, soprattutto, contributi economici, andando ad aggiornare le vecchie norme che erano ferme al 1992. "In questi 32 anni non solo la società e la città sono cambiate – ha illustrato la sindaca – ma anche l’intero quadro normativo e giurisprudenziale. Per questo abbiamo ritenuto necessario intervenire per colmare lacune che rappresentavano un importante freno per l’attività amministrativa".

Il nuovo regolamento fissa un preciso quadro normativo di obblighi e prassi da rispettare, tanto per il Comune che per l’ente o l’associazione richiedente il patrocinio e il contributo economico. "I patrocini – prosegue Arrighi – non prevedono la concessione di un contributo economico, ordinario o straordinario, per i quali è previsto un altro iter. Le richieste di patrocinio dovranno essere presentate su apposita modulistica e indirizzate ad assessore e settore competenti almeno 20 giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa, accompagnate dalla descrizione dell’attività. La concessione del patrocinio può comportare, a richiesta del soggetto beneficiario, l’inserimento dell’iniziativa sul sito del Comune di Carrara".

I contributi economici potranno essere ordinari e straordinari. Per i primi saranno aperti dei bandi in cui verrà chiesto ai partecipanti il livello di coinvolgimento dell’interesse pubblico e del territorio nell’attività, il livello di autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno e la gratuità o meno dell’iniziativa. Al termine della procedura sarà infine stilata una graduatoria. I contributi straordinari potranno essere al massimo di 500 euro e destinati a enti senza scopo di lucro in deroga alle procedure ordinarie di programmazione e per il funzionamento delle associazioni con attività di rilevante interesse pubblico comunale. Oggetto dell’emendamento illustrato da Nardi è l’articolo 20, con modifiche al punto 1 riguardante alcune tempistiche e il punto 3 sostituito completamente.

Tra le opposizioni lungo intervento di Simone Caffaz, che ha posto alcune critiche in merito al regolamento. "E’ evidente il fallito intento dell’amministrazione di legittimare ex post il contributo al concerto di Gabbani – ha detto Caffaz – e a quei contributi erogati a società private e con scopo di lucro contrastanti col regolamento vigente fino a ieri. Un colpo di spugna illegittimo su cui si è espresso in modo inequivocabile il nuovo segretario Paolini e una parte della maggioranza, inducendo il Pd a emendare il regolamento. Noi non potevamo votare ugualmente il regolamento perché all’articolo 5 vengono allargate a dismisura le maglie dei soggetti con scopo di lucro che possono ricevere i contributi pubblici, non limitandosi a quelli che svolgono attività che rientrino nelle funzioni istituzionali dell’ente, come previsto da vari pronunciamenti della Corte dei conti".