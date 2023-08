Bancarel’Vino, si parte Quattro giorni di sfide

Il vino “infiamma ” l’estate mulazzese con la kermesse che si apre oggi e chiuderà domenica. Quattro giorni di sfide con cui il Bancarel’Vino festeggia la sua 40ª edizione. In gara vini bianchi, rossi e rosati delle categorie Doc Colli di Luni e Candia dei Colli Apuani, Igt Val di Magra, Toscana e Costa Toscana. Una settantina di aziende vitivinicole si contendono il prestigioso premio che verrà conferito da una giuria composta da sommelier, giornalisti ed enologi: domenica in piazza Dante, il presidente Marco Bellentani proclamerà i vincitori delle diverse categorie in gara. L’apertura è affidata allo spettacolo di Roberto Alinghieri “Come è bello il vino”, a Paolo Del Debbio e al concerto finale di Irene Fornaciari. Tutte le serate saranno animate da Radio Nostalgia. Il sagrato della chiesa sarà trasformato nel salotto del Bancarel’Vino grazie alle scenografie di Luca Federici dello show room “Rovistando” specializzato in modernariato di design, nel cuore di Pontremoli. Il borgo di Mulazzo sarà animato dal mercato di prodotti tipici della Lunigiana, e dagli artigiani che lavorano lana, cuoio, pelle, ceramica, legno e vetro. Tutte le sere degustazioni di vini e partecipare in piazza Malaspina alle tavolate con menù a base di piatti tipici.

"Il Bancarel’Vino è un fiore all’occhiello per Mulazzo – dichiara il sindaco Claudio Novoa – e per le numerose aziende vitivinicole dei comuni lunigianesi che hanno contribuito al miglioramento del paesaggio e allo sviluppo economico. L’obiettivo è promuovere e valorizzare tutte le eccellenze del nostro territorio". Attivo il servizio navetta tutti i giorni dalle 17.