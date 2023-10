BancarelVino al castello di Lusuolo

Vini ed eccellenze del territorio, assieme, nella cornice del castello di Lusuolo. Lunedì 13 novembre, dalle 10 alle 17, ci sarà Expo Bancarel’vino, una presentazione dei vini dell’edizione 2023 e delle eccellenze del territorio, per gli operatori del settore, i sommelier e gli appassionati. La partecipazione è a numero chiuso, serve la registrazione su https:forms.gleiSm4QVcsSKUGKrBp7.

Sarà possibile incontrare i produttori e assaggiare i loro vini. L’ingresso è gratuito per gli operatori del settore Ho.Re.Ca mentre prevede un pagamento di 5 euro per sommelier (iscritti AIS, FISAR, ONAV ecc) e 15 euro per giornalisti, food blogger e appassionati.

La location sarà il castello di Lusuolo, fortificazione militare che si erge sulla sponda destra del fiume Magra a controllo della Via Francigena, una delle principali strade alto medievali. Appartenuto in origine alla famiglia Malaspina dello Spino Secco, nel 1450 cadde nelle mani della famiglia genovese dei Campofregoso che lo demolì parzialmente. Nelle stanze del Castello è attualmente allestito il Museo dell’Emigrazione della Gente di Toscana, nato nel 2004 dalla collaborazione tra il Centro di Documentazione dell’Emigrazione, operante nella Comunità Montana della Lunigiana, la Regione Toscana, il Consiglio dei Toscani all’Estero e il Comune di Mulazzo con l’obiettivo di conoscere e valorizzare il fenomeno dell’emigrazione toscana nel mondo. E’ stato pensato e organizzato su due livelli: uno fisico e uno virtuale.