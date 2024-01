Bancarellino, ecco i venti libri arrivati in finale

Sono 20 i libri che si contenderanno la finale al 67esimo Premio Bancarellino. La scelta è avvenuta tra 91 volumi inviati da 35 case editrici della letteratura per ragazzi. Anche quest’anno ha rilevato il forte impulso della letteratura dedicata ai ragazzi nel mercato editoriale, con la presenza di nuove case editrici e di nuovi autori di cui molti italiani. I venti libri parteciperanno al Progetto Lettura nelle Scuole Secondarie di primo grado su tutto il territorio nazionale e tra essi i 10mila alunni sceglieranno i cinque libri vincitori del Premio Selezione Bancarellino. Nei prossimi giorni la segreteria del Premio invierà alle 95 scuole che ne hanno fatto richiesta, 4mila volumi che andranno ad arricchire il patrimonio delle biblioteche scolastiche. Nel 2012 è cambiata la formula per la scelta del libro vincitore: a decretare il verdetto sabato 25 maggio in Piazza della Repubblica non sarà più la tradizionale commissione di sette minigiurati, ma la piazza degli studenti che nel corso di un’intera giornata dedicata al libro, incontreranno gli autori, parteciperanno a laboratori, e, soprattutto, procederanno alla votazione individuale e segreta del libro che ha riscosso il loro apprezzamento. Il Premio Bancarellino riscuote grande apprezzamento nel mondo della scuola, che gli riconosce il merito di coinvolgere gli alunni e avvicinarli al libro quale strumento di crescita culturale e morale.

I venti libri tra i quali gli studenti sceglieranno i 5 finalisti sono La ragazza della luce di Anna Woltz (Beisler Editore), La banda dei vecchi bacucchi di Florence Thinard (Camelo Zampa), Testimoni di coraggio di Daniela Valente (Coccolebooks), Il sentiero delle conchiglie di Alberto Pellai e Barbara Tamborini (DeA), La cospirazione del corvo nero di Christopher Edge (Edicart), Hikikomori di Ariela Rizzi e Fabrizio Silei (Einaudi ragazzi), I misteri di mercurio - palladio e il segreto del volto di Elena Peduzzi (Emons Edizioni), Calypso la bambina wi-fi di Francesco Morgando (Feltrinelli kids), Il cattivo fratello di Luisa Mattia (Giunti), Kitsune l’ombra della volpe di Cecilia Randall (Gribaudo), Due minuti di felicità di Laura Bonalumi (Il battello a vapore), Mille briciole di luce di Silvia Vecchini (Il Castoro), Non la sfiorare! di Roberto Morgese (Il mulino a vento Alpha), Abisso di Sara Allegrini (Itaca), Fino all’ultima #challenge di Daniele Nicastro (Lapis), Dedalo & Dharma di Manlio Castagna (Mondadori), Ritorno a Gransalto di Maristella Paiar (Reverdito), I fratelli mezzaluna di Chiara Gamberale (Salani), Berlino 1936 di Giuseppe Assandri (San Paolo), L’isola della libertà di Milvia (Sinnos).

