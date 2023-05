Bancarella Sport Simeoni e Conti tra i sei finalisti

Bancarella Sport, 60ª edizione, ecco i sei finalisti: Emiliano Tozzi con "Chris Amon. La sfortuna non esiste" (Minerva); Paolo Tomaselli con "Giuliano Giuliani, più solo di un portiere" (66thand2nd); Marco Bellinazzo con "Le nuove guerre del calcio. Gli affari delle corporation e la rivolta dei tifosi" (Feltrinelli); Bruno Conti con Gianmarco Menga per "Un gioco da ragazzi" (Rizzoli); Domenico Procacci con "Una squadra" (Fandango); e Sara Simeoni con Marco Franzelli con "Una vita in alto" (Rai Libri). Nei prossimi giorni inizierà il percorso che accompagnerà i sei finalisti all’assegnazione del Bancarella Sport in programma il 15 luglio a Pontremoli. Si tratta due appuntamenti con i sei finalisti, promossi dal Panathlon, in programma il 15 maggio a Lucca e il 15 giugno a Portofino.