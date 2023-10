Bancarella Cucina, Catzola superstar: "Cucinai per Cossiga sulla Vespucci. La vittoria? Dedicata ai presidenti"

Ha cucinato per 5 presidenti in 34 anni di servizio, ma non vuole essere chiamato chef. Ora storia, aneddoti e ricette nelle cucine del Quirinale, sono finiti nel libro “Il cuoco dei Presidenti“ di Pietro Catzola (Solferino), che ha vinto il Premio Bancarella della Cucina. Un successo netto con 42 preferenze della giuria formata da accademici e giornalisti specializzati. La proclamazione si è svolta domenica pomeriggio a Palazzo Dosi Magnavacca con l’assegnazione della scultura che riproduce il “San Giovanni di Dio“ protettore dei librai dello scultore Umberto Piombino.

Molto emozionato l’autore più votato, che ha voluto dedicare il premio ai cinque Presidenti della Repubblica che ha servito: Cossiga, Scalfaro, Ciampi, Napolitano e Mattarella. Un pensiero affettuoso il cuoco del Quirinale, che iniziò la carriera in Marina a16 anni, lo rivolge a Cossiga che lo chiamò al Colle: "Fu impressionato da un maialetto arrosto che cucinai sull’Amerigo Vespucci, dove prestavo servizio come sottufficiale". Da quel momento inizia un nuovo corso tra le cucine quirinalizie e le altre residenze presidenziali a servire i presidenti ognuno con la sua first lady. Nel libro si scoprono le ricette di un cuoco d’eccezione riuscito a rimanere fedele ai sapori e ai profumi della sua Sardegna. La cerimonia di proclamazione domenica pomeriggio a Palazzo Dosi Magnavacca guidata dalla giornalista Silvia Grassi autrice conduttrice di “Dentro le pagine“ su @libreriamo coadiuvata dall’attore Luca Veroni, di fronte a un’affollata platea di pubblico. Molte le domande agli autori presenti, solo Farinetti è intervenuto da remoto impossibilitato a partecipare per impegni precedenti. Libri che coinvolgono personaggi storici, da Garibaldi a Cesare, da Napoleone a Kafka come quelli di Farinetti o le pietanze afrodisiache raccontate da Flavio Pedrotti Móser che sin da giovanissimo allieta e intrattiene gli amici introducendoli al gusto di Gargantua e Pantagruel. Mentre il libro di Massimiliano Scotti insegna ad avvicinare il gelato in modo nuovo accostando magari un sorbetto al mango su un carpaccio di pesce spada. Nel libro “Menù. Storie da gustare“ un folto gruppo di scrittori-scrittrici mette in scena l’infinita ricchezza simbolica del cibo e dei suoi riti. Splendido il volume di Maria Teresa Di Marco che ci fa conoscere la Boqueria, il mercato alimentare al coperto a Barcellona, situato lungo la Rambla. Un universo in cui immergersi e perdersi, un luogo privilegiato in cui è possibile trovare ogni cosa.

Natalino Benacci