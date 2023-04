Bancarelfiore, boom di presenze Pontremoli invasa dai turisti Le piazze un palcoscenico di colori

di Natalino Benacci

Sulle pietre antiche sono spuntati giardini multicolori, inconsueto palcoscenico in cui fiori e piante sono diventati i protagonisti di una kermesse, che già all’apertura ha fatto registrare un’affluenza record. Il Bancarelfiore è diventato così uno degli eventi clou in cui il tema dei fiori si collega all’arte, al benessere e all’educazione alla bellezza. Tante sono le sfaccettature della manifestazione, inventata 32 anni fa. "È bello vedere Pontremoli invasa dai profumi e dai colori della primavera - ha commentato il sindaco Jacopo Ferri - .È un colpo d’occhio unico e sono molto soddisfatto di come anche quest’anno sia stata una manifestazione partecipata e ricca di iniziative. Lo spirito primaverile è in grado di contagiare tutti con la sua allegria, il suo calore e con la bellezza.Queste manifestazioni mettono in mostra tutto il fascino della nostra terra".Così le piazze storiche si sono trasformate in aiuole, dove la suggestione di un tulipano o di un’ortensia si sono sposate con la semplicità di una margherita o di una profumatissima violetta. Colori, fragranze e forme per uno show del florovivaismo hanno coinvolto anche l’eterogeneo pubblico di appassionati del fiore che si è sbizzarrito ad abbellire terrazzi e cortili. L’esposizione aperta a commercianti, artigiani e produttori vivaisti ha offerto ai turisti l’occasione per riscoprire il mondo della floricoltura.

Il tema floreale è diventato anche la traccia per seguire percorsi d’arte e bellezza architettonica offrendo l’occasione di visitare e di vivere l’atmosfera di androni e giardini della Pontremoli medioevale affacciata su due fiumi. In occasione del Bancarelfiore la Proloco del Borgo del Piagnaro "Mani e Menti" ha inaugurato nella sede in Via della Bietola "Il Cortile della Creatività" con giochi, laboratori, brevi spettacoli e animazioni per bambini e ragazzi, a cura di Davide Angella, Serena Cercignano, Isabella Iardella e Patrizia Capacci. Molto visitata anche la mostra "Fiori" del pittore Leo Forte alla "No Gallery" di Via Garibaldi. Non poteva mancare un omaggio musicale della banda cittadina che dal terrazzo comunale ha eseguito brani di repertorio diretta dal maestro Riccardo Madoni. Le piazze storiche sono state invase da folle di appassionati del pollice verde ma anche da chi si approccia per la prima volta al giardinaggio. Sono state belle giornate di sole e al Bancarelfiore c’erano persone ovunque, con vasi in mano, macchine fotografiche al collo e bambini che si divertivano. Per la cronaca dal 22 al 25 aprile il Museo della Statue stele è stato visitato da 765 persone.