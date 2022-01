Carrara, 13 gennaio 2022 - E' probabilmente sfuggito per un attimo all'attenzione dei genitori, si è sporto dal terrazzo ed è caduto: terrore a Carrara, nella frazione di Marina, per un bambino di tre anni che è appunto volato giù dal terrazzo di casa. Immediato l'allarme dato dai familiari e dai passanti. Subito è intervenuto il 118 con l'automedica di Carrara e la Pubblica Assistenza di Carrara. Trasportato in codice rosso in ospedale, il piccolo avrebbe riportato gravi lesioni alle gambe. Non risulterebbe in pericolo di vita. Sul luogo della caduta anche i carabinieri che ricostruiscono la dinamica dell'incidente. Il bambino è stato ricoverato all'ospedale di Massa, il Noa.

