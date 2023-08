Rischia di affogare in mare: tredicenne fuori pericolo

Marina di Massa (Massa Carrara), 28 agosto 2023 – Resta ricoverata al Meyer ma è fuori pericolo di vita la ragazzina di 13 anni che ha rischiato di annegare in mare a Marina di Massa.

La bambina, di origine egiziana, domenica scorsa, si trovava sulla spiaggia libera insieme alla famiglia. Quando è entrata in acqua per fare il bagno è stata trascinata via da un'onda.

A soccorrerla immediatamente sono stati due bagnini dello stabilimento Tirreno, poi sono intervenuti l'equipaggio dell'automedica di Massa e di un'ambulanza della Pubblica assistenza di Carrara che l'hanno trasportata in codice rosso all'ospedale di Marina di Massa, da cui poi è stata trasferita col Pegaso a Firenze.