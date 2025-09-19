Bambina di 3 anni resta chiusa in auto: la madre aveva perso le chiavi, salvata dai pompieri

Aulla (Massa Carrara), 19 settembre 2025 - Un intervento di soccorso tempestivo e coordinato ha risolto in pochi minuti una situazione di emergenza che ieri mattina ha coinvolto una bambina di tre anni rimasta chiusa in auto ad Aulla, in località Groppino. La madre aveva inavvertitamente perso le chiavi dell'auto dopo aver sistemato in sicurezza la figlia nell'abitacolo, si spiega in una nota, trovandosi impossibilitata a rientrare nel veicolo. Immediatamente è scattata la richiesta di aiuto ai vigili del fuoco, che ha attivato la macchina dei soccorsi con l'intervento coordinato di polizia locale di Aulla e di un'ambulanza. L'operazione, condotta congiuntamente dai vigili del fuoco e da un carrozziere specializzato, è riuscita perfettamente: in appena una decina di minuti la piccola è stata liberata senza alcun danno al veicolo e, soprattutto, senza spaventare la bambina, che è rimasta tranquilla durante tutta la durata dell'intervento. Per il sindaco Roberto Valettini «situazioni come questa mettono in evidenza l'importanza di avere sul territorio un sistema di emergenza ben coordinato e professionale. La rapidità e la delicatezza dell'intervento hanno permesso di risolvere una situazione potenzialmente critica nel migliore dei modi, dimostrando ancora una volta il valore delle nostre forze dell'ordine e dei soccorritori».

Maurizio Costanzo