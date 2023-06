Balneari sotto attacco Temporali e strade ko La stagione estiva stenta a decollare

di Alfredo Marchetti

"Scandalosa la richiesta di proroga di un anno". Mastica amaro Amedeo Marchini, titolare dello stabilimento balneare di via Lungomare di ponente, vicino alla Don Gnocchi. Non bastava l’erosione, la tromba d’aria dello scorso anno, la scure Bolkestein: ora scoppia un nuovo allarme. I lavori che l’imprenditore balneare vede dal suo lido non lo fanno dormire la notte. I cantieri aperti interessano la rimozione dei rifiuti dal terrapieno davanti all’ex Colonia Torino e la riprofilatura della linea di costa. Durante i lavori la ditta appaltatrice del cantiere di Sogesid ha trovato altra presenza di amianto in superficie e le ruspe si sono stoppate, con la richiesta da parte della General Smontaggi alla Regione di allungare i cantieri di un anno. Richiesta fatta a fine maggio: la conferenza dei servizi ha tempo tre mesi per rispondere, intanto la stagione è andata praticamente a farsi benedire, con il cantiere che ha invaso la carreggiata, colpendo al ’cuore’ il lavoro dei balneari della zona. In attesa di una risposta che arriverà, chi sa quando...

"Avevamo risolto il problema della riprofilatura della spiaggia – racconta –: inizialmente non eravamo dentro il progetto, ma poi grazie a questa amministrazione noi e la Don Gnocchi abbiamo avuto un aiuto concreto. Avevamo superato questo disagio e ora viene a galla un altro problema che ci destabilizza. Viene chiesta una proroga di un anno dei lavori: mi preoccupa molto tutto questo perché la domanda mi sorge spontanea; quando ricominceranno? A luglio? Agosto? Si andrà a danneggiare anche la prossima stagione estiva? Abbiamo ricominciato a lavorare, ma il meteo non è stato certo clemente, due mesi di potenziale lavoro se ne sono già andati. Non è possibile pensare di lavorare un giorno per pagare tutto un mese di spese, dagli stipendi ai costi vivi. Non ci dormiamo la notte".

Le condizioni meteorologiche hanno influenzato il lavoro anche degli altri colleghi del bagno Marchini. Silvio Marchiori, di Cna balneari, analizza la partenza della stagione stiva: "Le condizioni meteo non belle di queste settimane hanno influenzato l’inizio del lavoro, speriamo che il tempo si stabilizzi, così la stagione estiva potrà definitivamente decollare. È anche vero che le scuole sono finite la scorsa settimana ed è presto per fare una prima riflessione sui flussi turistici non ancora polso della situazione". Un commento anche sulla Bolkestein: "Direttiva servizi prego: stiamo aspettando che qualcuno si pronunci, un tavolo tecnico è partito venerdì, attendiamo. In campagna elettorale il governo ha fatto promesse, vediamo cosa metterà in campo". Un punto anche sugli altri problemi degli imprenditori balneari: "Mi piacerebbe che su disagi cronici come l’erosione ci sia finalmente una programmazione propedeutica, non possiamo continuare ad andare avanti con interventi spot". Vede il bicchiere mezzo pieno Itala Tenerani del bagno Nuovo Lido in Lungomare di levante: "Anche se il meteo non ha favorito nei giorni scorsi, noi siamo pronti a ricevere i turisti. Le prenotazioni ci sono, è presto per fare un’analisi, ma siamo positivi. Ho notato una differenza rispetto agli altri anni: ci sono più turisti tedeschi, c’è chi si affaccia per la prima volta nella nostra costa. Azzardo un’ipotesi: probabilmente hanno scelto la costa del Tirreno dopo i fatti disastrosi accaduti in Emilia Romagna. Spero ai colleghi della riviera adriatica di rialzarsi il prima possibile". E al bagno Oliviero della concessionaria Giuditta Sborgi domenica alle 18 saranno presenti alcuni attivisti di ’Ultima Generazione’ "un movimento di cittadini e cittadine comuni che hanno scelto la strada della resistenza civile per proteggere sé stessi e tutte le generazioni future dalle conseguenze disastrose del collasso climatico".