Balneari, ricorsi contro le proroghe

Un pool di esperti tecnico-giuridici per predisporre ricorsi contro le delibere dei Comuni che hanno prorogato le concessioni balneari al 31 dicembre 2024 è l’iniziativa lanciata a livello regionale da Sib Confcommercio Toscana. "Le delibere varate dai Comuni – la presidente regionale Stefania Frandi e il presidente per Lucca e Massa Carrara Luca Petrucci –, che a un primo sguardo superficiale potrebbero apparire positive per la categoria, contengono due elementi di forte pericolosità. Il primo è che accorciano notevolmente la durata delle concessioni in nostro possesso, rispetto al termine del 2033 decretato a suo tempo dal Governo Conte. L’altro è che sono in realtà propedeutiche all’allestimento delle gare già per il 2024. Un atto che giudichiamo illegittimo e oltretutto inopportuno politicamente, considerando il lavoro ancora in atto da parte dell’attuale Governo per risolvere una volta per tutte la questione delle concessioni, attraverso la cosiddetta mappatura".